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Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 19:26
Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti

Bolu’da, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü (yarın) okulların 1 gün daha tatil edilmesine karar verildi.

Yurdu etkisi alan kar​ yağışı nedeniyle birçok ilde okullar​ bugün tatil​ edilmişti.

Yoğun karın devam etmesi nedeniyle bazı illerde yarın da okulların tatil olduğu açıklandı.

Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti - 1. Resim

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Son olarak Bolu​'da da il genelinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim - öğretime 26 Kasım Salı günü için de 1 günlüğüne ara verildi.

Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti - 2. Resim

Kar tatilinin duyurusunu Bolu Valiliği yaptı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerimiz, güvenlik içerisinde okullara ulaşmanız bizim en öncelikli görevlerimizdendir. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızı 1 gün daha tatil ettik. Bu süreyi ekranlardan uzak, okuyarak geçirmenizi temenni ediyorum. İyi dinlenmeler."

Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti - 3. Resim

BUGÜN DE TATİL EDİLMİŞTİ

Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi Eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti.

Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayıldı.

Sıkça Sorulan Sorular
Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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