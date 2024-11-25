Bolu’da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Eğitime 1 gün ara verilmişti

25 Kasım 2024 19:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 19:26

Bolu’da, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü (yarın) okulların 1 gün daha tatil edilmesine karar verildi.

Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi

Kar tatili üniversiteleri kapsıyor mu? Üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi

Yurdu etkisi alan kar​ yağışı nedeniyle birçok ilde okullar​ bugün tatil​ edilmişti.

Yoğun karın devam etmesi nedeniyle bazı illerde yarın da okulların tatil olduğu açıklandı.

BOLU’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Son olarak Bolu​'da da il genelinde kar yağışı etkili olmaya devam etti.

Kar yağışı nedeniyle, kent genelinde eğitim - öğretime 26 Kasım Salı günü için de 1 günlüğüne ara verildi.

Kar tatilinin duyurusunu Bolu Valiliği yaptı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerimiz, güvenlik içerisinde okullara ulaşmanız bizim en öncelikli görevlerimizdendir. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızı 1 gün daha tatil ettik. Bu süreyi ekranlardan uzak, okuyarak geçirmenizi temenni ediyorum. İyi dinlenmeler."

BUGÜN DE TATİL EDİLMİŞTİ

Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi Eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti.

Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayıldı.