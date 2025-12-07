Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Boluspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 1. Lig mücadelesine saatler kaldı

Erzurumspor bugün TFF 1. Lig maçları kapsamında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Boluspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.

16. hafta maçları kapsamında bugün , 'u evinde ağırlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu. Boluspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta gerçekleştirileceği açıklandı.

BOLUSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Boluspor - Erzurumspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spoe rakranlarından yayınlanacak.

Ev sahibi ekip Boluspor bu sezon ligde oynadığı 15 maçta beşer tane galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı. 20 puan toplayan Boluspor ligde 12. sırada yer alıyor. Boluspor, Erzurumspor karşısında 3 puanı alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Erzurumspor ise bu sezon yonadığı 15 maçta, 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 26 puana ulaşan Erzurumspor ligde 5. sırada yer alıyor. Erzurumspor, Boluspor'u deplasmanda yenerek üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

BOLUSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Boluspor - Erzurumspor maçı bugün saat 13.30'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre kaşrılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcı hakem olarak Cem Özbay ve Selahattin Altay'ın görev alacağı karşılaşmanın, dördüncü hakemi ise Aykut Sergin olacak.

#Futbol
#canlı yayın
#trt spor
#boluspor
#erzurumspor
#mac
#Trendyol 1. Lig
#Aktüel
