Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 18:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:46
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray, Boluspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün kaydedildiği karşılaşma ile Sarı kırmızılı ekip puanını 4’e yükseltti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor’la kozlarını paylaştı.
BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu skorla gruptaki puanını 4'e yükseltti.
Boluspor ise 0 puanda kaldı.
BOLUSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Maçın 12. dakikasında Vüsal İskenderli'nin golüyle Boluspor, öne geçti.
Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata'yla skora dengeyi getirdi.
Dakika 44’te Eyüp Aydın'ın golüyle sarı-kırmızılılar öne geçti.
Yusuf Demir, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Ahmed Kutucu 74. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber