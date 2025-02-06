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Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 18:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 18:46
Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray, Boluspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün kaydedildiği karşılaşma ile Sarı kırmızılı ekip puanını 4’e yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor’la kozlarını paylaştı.

Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı - 1. Resim

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu skorla gruptaki puanını 4'e yükseltti.

Boluspor ise 0 puanda kaldı.

Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı - 2. Resim

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Maçın 12. dakikasında Vüsal İskenderli'nin golüyle Boluspor, öne geçti.

Galatasaray, 21. dakikada Alvaro Morata'yla skora dengeyi getirdi.

Boluspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Morata ilk golünü attı - 3. Resim

Dakika 44’te Eyüp Aydın'ın golüyle sarı-kırmızılılar öne geçti.

Yusuf Demir, 72. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Ahmed Kutucu 74. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

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Kaynak: TGRT Haber

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