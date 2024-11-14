Borja Sainz kimdir? Galatasaray’ın hedefindeki isim

14 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:14

Ara transfer dönemi öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da gözler Giresunspor’da da forma giyen Borja Sainz’e çevrildi.

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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray​’da konuşulan isimlerin başında Borja Sainz geliyor.

BORJA SAİNZ KİMDİR?

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olan Sainz'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Borja Sainz, daha önce Giresunspor​ forması giymiş 34 maçta, 10 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçirmişti.

BORJA SAİNZ GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Gabriel Sara transferiyle birlikte Galatasaray, Norwich City ile ilişkilerini daha da iyi seviyeye taşıdı.

Sarı-kırmızılılarda scout ekibinin Sainz transferini gündeme getirdiği ve teknik heyetin de bu oyuncuya sıcak baktığı iddia edildi.