Borsa bugün neden düştü? 81,27 puan düşüş var

08 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:50

BIST 100 endeksi, bugün 81,27 puan düşerek kapanış yaptı. Bankacılık ve holding endekslerindeki kayıplar dikkat çekerken, sektör endekslerinde tek kazanç ticaret sektöründen geldi. Borsa İstanbul’daki bugünkü düşüşün neden merak edildi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve piyasalardaki enflasyon-resesyon ikilemi, küresel piyasalarda karışık seyir izlenmesine neden oldu.

BIST 100​ endeksi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin de etkisiyle bugün düşüşle kapandı.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 81,27 puan azalışla tamamladı. Bu düşüşün ardında, bankacılık​ ve holding​ sektörlerindeki değer kayıpları önemli rol oynadı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 0,72 oranında geriledi. Sektör endekslerine bakıldığında, tek kazanç sağlayan ticaret​ sektörü oldu; ancak spor​ sektörü yüzde 3,17 ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda ise, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler ve açıklamaları, piyasalarda risk algısını artırdı. Trump'ın ekonomi politikaları, enflasyon ve resesyon tartışmalarını körükleyerek piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine sebep oldu. Bu ortamda, yatırımcıların temkinli davranması ve satış yönünde pozisyon alması, BIST 100 endeksinin düşüş yaşamasında etkili oldu.

BIST 100 ENDEKSİ BUGÜN NE KADAR DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,27 puan azalarak düştü.

HANGİ SEKTÖRLER BUGÜN EN ÇOK KAYBETTİ?

Bankacılık ve holding sektörleri bugün en çok kaybeden sektörler arasında yer aldı. Spor sektörü ise yüzde 3,17 ile en büyük düşüşü yaşadı.

BORSA DÜŞÜŞÜNÜN NEDENİ NE?

Borsa düşüşünün nedenleri arasında, Donald Trump'ın açıklamaları ve bunun oluşturduğu küresel piyasa belirsizliği ile enflasyon ve resesyon endişeleri gösterilebilir.

YARIN BORSAYI ETKİLEYEBİLECEK VERİLER NELER?

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

BIST 100'DE HANGİ SEVİYELER DESTEK VE DİRENÇ KONUMUNDA?

Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu gösteriyor.

* Bu haberde yer alan bilgiler Yatırım Tavsiyesi Değildir.