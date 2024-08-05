Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i geçmesiyle devre kesici kararı aldı

05 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:52

Bugün Borsa İstanbul açık mı, neden kapalı merak konusu olurken düşüşlerin ardından karar geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamayla beraber devre kesici uygulandığı öğrenildi.

BORSA İSTANBUL BUGÜN KAPANDI MI, KAPALI MI?

5 Ağustos günü büyük düşüşün olduğu borsada % 6,7 düşüş sonrasında devre kesici devreye girdi.

Düşüşün %7.07'yi bulmasının ardından 2. defa kesici uygulandı.

BORSA İSTANBUL DEVRE Mİ KESTİ SON DAKİKA, NEDEN?

Düşüşün ardından Borsa İstanbul'dan devre kesici uygulaması gelirken açıklama şöyle oldu:

"Saat 09:55:22 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00'de tek fiyat emir toplama, 10:25'te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.

Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren sürekli işlem ile başlayacaktır. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10:30'da yeniden başlayacaktır.

Emir toplama süreci, belirtilen saatten sonra 30 saniye içerisinde rastlantısal olarak kesilmektedir."

BIST ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ NEDİR, NE DEMEK?

BIST'te devre kesici sistemi, anlık olarak endekste %5 ve %7'lik oranda değer kaybının oluşmasıyla tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmemesini sağlamak amacıyla kullanılıyor.​​​