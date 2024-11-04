Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi düşmeye devam ediyor

04 Kasım 2024 16:11 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 değer kaybederek 8.862,49 puandan başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ise yüzde 1,39 değer kaybı yaşadı.

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Borsa İstanbul'da bugün birkaç hissede devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da bugün birkaç hissede devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kaybı yaşayarak 8.761,46 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi bu işlem hacmiyle, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,55 puan azalışla 8.761,46 puana indi.

Toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? Bugün Borsa İstanbul neden düşüyor?

BIST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'de yapılacak seçimlerin muhtemel sonuçları borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilirken, perşembe günü açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı da piyasaların odağında bulunuyor.

BIST 100 ENDEKSİNE TÜİK ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 2,88, yıllık 48,58 arttı.

Uzmanlar, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanın direnç konumunda yer aldığını kaydetti.