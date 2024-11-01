Borsa İstanbul'da bugün birkaç hissede devre kesici uygulandı

01 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:46

BIST 1 Kasım işlemleri yakından takip edilirken bugün yatırımcılar işlem yapamayınca borsanın bugün kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı. Erken saatlerde işlem yapmak isteyenler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamaya göre devre kesici uygulaması olduğunu öğrendi.

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Borsa​'yı her gün sık sık kontrol eden kişiler bugün işlemlerin kapalı olduğunu gördü. 1 Kasım günü erken saatlerde uygulanan devre kesici uygulaması sonrası yatırımcıların borsanın kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı.

BORSA BUGÜN KAPALI MI 1 KASIM?

1 Kasım günü Borsa İstanbul​'da işlem yapmak isteyenler işlem yapamayınca kapalı olduğunu düşünerek Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nu kontrol etti.

KAP'ta yer alan bildirimlere göre bugün bazı hisselerde devre kesici uygulandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda EDATA, ISKPL DURKN, PKENT hisselerinde devre kesici uygulaması olduğu belirtildi.

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 1 Kasım tarihinde açık olurken bazı hisselerde devre kesici uygulandı. 2024 yılında çalışma saatlerine göre 10.00 ile 18.00 açık oluyor.

Seansların bitmesiyle beraber 18.01'e kadar tek fiyatlı marj yayınlanıyor ve 18.05'e kadar yeni emirler alınıyor. Kapanış fiyatıyla beraber 18.08 ile 18.10 aralığında işlemler yapılıyor.

31 Ekim günü borsa BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 9.004,60 puandan başladı. Günü önceki kapanışa göre %0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı.