Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik! Borsa pazartesi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim’de borsa işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 28 Ekim Pazartesi borsa tatil olacak mı ve işlemler hangi gün görülecek merak ediliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'de Borsa İstanbul’un çalışma saatleri değişiyor. Borsa İstanbul çalışma günleri ve saatleri için açıklanan işlem tarihleri merakla bekleniyor.
28 EKİM PAZARTESİ BORSA KAPALI MI?
28 Ekim Pazartesi günü, Cumhuriyet Bayramı öncesi Borsa İstanbul çalışma saatlerinde düzenleme yapılmış durumda.
28 Ekim’de borsa resmi tatil öncesi sadece yarım gün açık olacak. Yatırımcılar borsa işlemlerine saat 12.40’a kadar devam edebilecekler. 28 Ekim Pazartesi 12.40'tan sonra Borsa İstanbul 29 Ekim resmi tatili nedeniyle 1,5 günlük bir kapanışa girecek.
Öte yandan Borsa İstanbul 28 Ekim’de saat 09.40’ta açılış seansı ile güne başlayacak. Ardından sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Kapanış seansı ise 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
BORSA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Borsa İstanbul’da takas işlemleri de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla değişikliğe uğrayacak. 24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin takası, 30 Ekim Çarşamba günü yapılacak.
25 Ekim Cuma günü ve 28 Ekim Pazartesi günü yapılan işlemlerin takasları ise 31 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Tarihlerdeki değişiklik nedeni ile yatırımcıların takas tarihlerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaları ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirmeleri öneriliyor.