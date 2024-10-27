Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik! Borsa pazartesi tatil mi?

Editör: Betül Tokkan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 19:17 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:17

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim’de borsa işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. 28 Ekim Pazartesi borsa tatil olacak mı ve işlemler hangi gün görülecek merak ediliyor.