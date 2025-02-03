Borsa neden düştü? 3 Şubat BIST 100 endeksinde son durum

03 Şubat 2025 18:17 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:18

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı ve TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verilerinin ardından yeni haftaya düşüşle başladı. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5 gelmesi, borsada yüzde 2'nin üzerinde düşüşe sebep oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4 düşerken, tüm endekslerde benzer bir düşüş görüldü. Trump'ın ticaret savaşları küresel tansiyonu yükseltirken, yüksek enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair endişeleri artırdı. Borsa İstanbul, 10.004 puandan kapanan endeks, günün ilk yarısında 9.750 puana kadar geriledi.

FED faizi sabit tutarsa altın, Bitcoin, borsa ne olur?

FED faizi sabit tutarsa altın, Bitcoin, borsa ne olur?

BIST 100 endeksi, Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle haftaya düşüşle başladı. Düşüş oranı yüzde 2'yi aşarak borsada büyük bir satış dalgası oluşturdu.

BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararı ve TÜİK'in ocak ayı enflasyon verisini yüzde 5 olarak açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşadı. Açıklanan enflasyon oranı, piyasada Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz indirimi yapamayacağı beklentisini artırarak, yatırımcıların güvenini olumsuz etkiledi. Bu durum, bankacılık hisselerinde yüzde 4'ün üzerinde düşüşlere yol açtı.

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkması, borsa yatırımcılarının morallerini bozdu ve satış baskısını artırdı. BIST 100 endeksi, cuma günü 10.004 puandan kapanmışken, bugün 9.750 puana kadar gerileyerek, özellikle büyük banka hisselerinde yüzde 5'e varan kayıplar yaşandı. Bu düşüş, borsanın uzun zamandır yeni para girişini beklediği bir dönemde geldi ve Borsa İstanbul'un 10.200 puanı geçmekte zorlandığı bir ortamda gerçekleşti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR 3 ŞUBAT 2025?

3 Şubat 2025'te BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatma kararının ve TÜİK'in açıkladığı ocak ayı enflasyon verisinin etkisiyle düştü. Trump'ın gümrük vergisi kararları küresel piyasalarda tansiyonu yükseltirken, yüksek enflasyon verisi de borsadaki olumsuz havayı pekiştirdi.

Bankacılık hisselerinde yoğun satışların görülmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini askıya alabileceği beklentisinden kaynaklandı. Teknik olarak, BIST 100 Endeksi'nde 9500-9600 puan seviyeleri kritik eşik olarak kabul ediliyor.

BIST 100 NEDEN DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, Trump'ın gümrük vergisi kararı ve enflasyon verisi nedeniyle düştü.

ENFLASYON VERİSİ BORSAYI NASIL ETKİLEDİ?

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5 çıkması, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini azaltarak borsada düşüşe neden oldu.

BANKACILIK HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Yüksek enflasyon ve faiz indirimi beklentilerinin azalması, bankacılık hisselerinde yoğun satışlara yol açtı.