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 | TGRT Haber

Borsa neden düştü? 16 Temmuz günü yüzde 1,02 değer kaybetti

Borsa bugün neden düştü 16 Temmuz’da yatırımcılar tarafından merak edildi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybıyla 10.121,52 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endekslerinde yaşanan kayıplar dikkat çekerken, turizm sektörü en çok kazandıran sektör oldu. Borsadaki düşüşün nedeni ise belli oldu.

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Borsa neden düştü? 16 Temmuz günü yüzde 1,02 değer kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 19:15

’da , 16 Temmuz Çarşamba gününü değer kaybıyla kapattı. Toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ 16 TEMMUZ 2025?

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ’de açıklanan üretici enflasyonu verileri ve Başkan Donald Trump’ın Başkanı Jerome Powell’ı görevden alabileceğine yönelik haber akışıyla karışık bir seyir izlenirken, İsrail’in Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırısı jeopolitik riskleri artırarak endeksin düşüşünde etkili oldu.

Borsa neden düştü? 16 Temmuz günü yüzde 1,02 değer kaybetti

Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi ise yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında turizm yüzde 1,82 ile en çok kazandıran sektör olurken, bankacılık en fazla kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

BIST 100 endeksinin düşüşünde, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve önemli rol oynadı. ABD’de üretici enflasyonu verilerinin açıklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınabileceğine dair haberler, küresel piyasalarda karışık bir seyre yol açtı; bu durum İstanbul’u da etkiledi.

Borsa neden düştü? 16 Temmuz günü yüzde 1,02 değer kaybetti

Yurt içinde ise haziran ayı merkezi yönetim bütçe verileri, gelirlerin 909,4 milyar lira, giderlerin ise 1 trilyon 239,6 milyar lira olduğunu gösterdi. Ayrıca, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun mayıs ayında 2024 sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaşması, piyasalar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer faktör oldu.

17 TEMMUZ BORSA YARIN NE OLUR?

Analistler, 17 Temmuz’da yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ve konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD’de perakende satış verileri gibi yoğun bir veri gündemi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Borsa neden düştü? 16 Temmuz günü yüzde 1,02 değer kaybetti

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek, 10.200 ve 10.300 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Yatırımcılar, bu seviyeleri yakından izleyerek piyasadaki hareketliliği değerlendirecek.

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