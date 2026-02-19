Borsa neden düştü? 19 Şubat BIST 100 günü yüzde 3,20 düşüşle kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,20 oranında düşüşle tamamladı. Endekste gün içinde kayıplar daha da derinleşti. BIST 100 endeksi, önceki günü 14.259,90 puandan kapatmasının ardından bugünü 13.804,21 puan seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul’da düşüşün nedeni, yatırımcılar tarafından son dakika borsa haberleri ile takip edildi. İşte detaylar…

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi günü yüzde 3,20 oranında kayıpla 13.804,21 puanda tamamlarken, gün içinde en düşük 13.742,36 puan seviyesine kadar geriledi ve kayıp yüzde 3,63’e ulaştı. Küresel piyasalarda ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Washington’dan gelen açıklamalar yakından izlendi. Jeopolitik risklere ilişkin artan haber akışı, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası’nın yayımladığı toplantı tutanaklarında enflasyon, büyüme ve iş gücü piyasasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü belirtildi. Bazı Fed yetkilileri, fiyat artışlarının beklentilere paralel yavaşlaması halinde faiz oranında ilave indirimlerin gündeme gelebileceğini ifade ederken, bazı üyeler politika faizinin bir süre sabit tutulmasının uygun olacağını bildirdi. Tutanaklarda yer alan bu görüş ayrılıkları piyasaların odağında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiğine ilişkin iddialar, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik ve Beyaz Saray’daki toplantılar da küresel risk algısını etkileyen başlıklar arasında yer aldı. CNN ve Axios’un haberlerinde aktarılan askeri hazırlık iddiaları ile diplomasi ve askeri seçeneklerin birlikte masada olduğu yönündeki bilgiler, piyasalarda yakından takip edildi.

ABD İRAN'A SALDIRACAK MI?

CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD ordusunun hafta sonu İran’a saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak nihai kararın henüz verilmediği aktarıldı. Son günlerde Orta Doğu’da hava ve deniz askeri unsurlarının artırıldığı ve Trump yönetimine askeri seçeneklerin kısa sürede hazır olabileceği yönünde brifing verildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlık yapıldığını açıkladı. Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin Beyaz Saray Durum Odası’nda İran başlığıyla toplantı gerçekleştirdiği, Trump’ın özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından bilgilendirildiği kaydedildi.

Axios’un haberine göre Beyaz Saray’daki toplantıda İranlı yetkililerle Cenevre’de yapılan nükleer görüşmelere ilişkin Trump’a brifing sunuldu ve izlenecek yol haritası ele alındı. Yetkililer, olası bir askeri operasyonun haftalar sürebilecek geniş kapsamlı bir savaşa dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.