Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Borsa rekor kırdı! Bist 100 neden yükseliyor yatırımcılar tarafından merak edildi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bankacılık sektörü öncülüğünde ve genele yayılan alımların etkisiyle 14.078,18 puana çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Yıla 11.261,52 puandan başlayan endeks, ocak ayını 13.838,29 puandan tamamlayarak yatırımcısına yüzde 22,9 getiri sağladı ve 1997’den bu yana en iyi ocak ayı performansına imza attı. Şubat ayında da alıcılı seyir sürerken, para politikasına ilişkin beklentiler, enflasyonla mücadele mesajları, rezervlerdeki görünüm ve yerli-yabancı yatırımcı davranışları piyasaların yönünde belirleyici oldu. Borsa neden yükseldi? İşte BIST 100 endeksi son durum…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:48

endeksi yılın ilk ayındaki güçlü performansını şubat ayında da sürdürdü. Bankacılık hisseleri öncülüğünde artan alımlar endeksi tarihi seviyelere taşıdı. ’da yılbaşından bu yana yükseliş sürüyor. Kar realizeleri belli aralıklarla yapılsa da 14 bin hedefi gerçekleşti. Yatırımcıların gözü şimdi 15 bin puan hedefinde.

Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Borsa neden yükseliyor? BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yılbaşından bu yana güçlü yükselişini sürdürerek tarihi zirvelere ulaştı ve 14.000 puan hedefini aştı.
BIST 100 endeksi, gün içinde 14.078,18 puanı test ederek tarihi rekor tazeledi.
Yükselişin ana itici gücü bankacılık sektörü hisselerindeki güçlü alımlar oldu.
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele ve faiz politikasına ilişkin mesajları piyasada olumlu algılandı.
Yüksek kredi faizlerinin devam edeceği beklentisi bankacılık sektörü hisselerini destekledi.
Yabancı yatırımcı katılımının artması ve Türk lirasının değer kazanma beklentisi piyasa güvenini pekiştirdi.
Endeksin bir sonraki hedefi 15.000 puan olarak belirlendi.
BORSA REKOR KIRDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içinde 14.078,18 puanı test ederek rekor tazeledi. Yurt içinde yılın başında pay piyasalarında başlayan pozitif ivmelenme, ocak ayında kaydedilen güçlü performansın ardından şubat ayında da devam etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde özellikle hisselerinde görülen alımlar belirleyici oldu.

Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Yıla 11.261,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, ocak ayını 13.838,29 puandan tamamladı. Böylece endeks, yatırımcısına yüzde 22,9 oranında getiri sağladı. Bu performansla birlikte BIST 100, 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı getirisini kaydetti.

Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Şubat ayında da alıcılı seyrini sürdüren endeks, bankacılık hisselerindeki hareketle birlikte genele yayılan alımların katkısıyla yeni zirvesini gördü. Piyasalardaki işlem hacmi ve sektör bazlı dağılımda bankacılık paylarının ağırlık kazanması dikkat çekti.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Ekonomistlere göre, para politikasına ilişkin beklentiler piyasaların yönünde etkili oldu. Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl için yüzde 16 ara hedefini koruması ve iyimser tonda mesajlar vermesi, yatırımcı algısında belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca faiz indirim sürecine ilişkin iletişim, piyasasına yönelen yerli yatırımcı davranışını destekledi.

Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Merkez Bankasının son toplantısında faizleri hızlı şekilde indirmeyeceği yönünde verdiği sinyaller özellikle bankacılık sektörü hisselerinde hareketliliğe yol açtı. 100 baz puanlık adımların artırılması için henüz uygun koşulların oluşmadığına dair mesajların, kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini güçlendirdiği ve bunun bankacılık sektörü açısından olumlu karşılandığı değerlendirildi.

Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

Öte yandan sıkı para politikasının sürmesiyle Türk lirasının değer kazanabileceğine yönelik beklentiler ve kur riskinin azalması da pay piyasalarındaki eğilimi destekleyen unsurlar arasında sıralandı. Yabancı yatırımcı katılımının kademeli şekilde artmaya başlaması, rezervlerdeki görünüm ve dezenflasyon sürecine yönelik kararlılık mesajları da piyasalarda güven ortamını pekiştiren gelişmeler oldu.

