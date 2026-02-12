Borsa neden yükseldi? 12 Şubat BIST 100 bugün 14 bin puanı aşarak rekor kırdı

BIST 100 endeksi yılın ilk ayındaki güçlü performansını şubat ayında da sürdürdü. Bankacılık hisseleri öncülüğünde artan alımlar endeksi tarihi seviyelere taşıdı. Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana yükseliş sürüyor. Kar realizeleri belli aralıklarla yapılsa da 14 bin hedefi gerçekleşti. Yatırımcıların gözü şimdi 15 bin puan hedefinde.

BORSA REKOR KIRDI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içinde 14.078,18 puanı test ederek rekor tazeledi. Yurt içinde yılın başında pay piyasalarında başlayan pozitif ivmelenme, ocak ayında kaydedilen güçlü performansın ardından şubat ayında da devam etti. Endeksin yukarı yönlü hareketinde özellikle bankacılık sektörü hisselerinde görülen alımlar belirleyici oldu.

Yıla 11.261,52 puandan başlayan BIST 100 endeksi, ocak ayını 13.838,29 puandan tamamladı. Böylece endeks, yatırımcısına yüzde 22,9 oranında getiri sağladı. Bu performansla birlikte BIST 100, 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı getirisini kaydetti.

Şubat ayında da alıcılı seyrini sürdüren endeks, bankacılık hisselerindeki hareketle birlikte genele yayılan alımların katkısıyla yeni zirvesini gördü. Piyasalardaki işlem hacmi ve sektör bazlı dağılımda bankacılık paylarının ağırlık kazanması dikkat çekti.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Ekonomistlere göre, para politikasına ilişkin beklentiler piyasaların yönünde etkili oldu. Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl için yüzde 16 ara hedefini koruması ve iyimser tonda mesajlar vermesi, yatırımcı algısında belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca faiz indirim sürecine ilişkin iletişim, hisse senedi piyasasına yönelen yerli yatırımcı davranışını destekledi.

Merkez Bankasının son toplantısında faizleri hızlı şekilde indirmeyeceği yönünde verdiği sinyaller özellikle bankacılık sektörü hisselerinde hareketliliğe yol açtı. 100 baz puanlık adımların artırılması için henüz uygun koşulların oluşmadığına dair mesajların, kredi faizlerinin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini güçlendirdiği ve bunun bankacılık sektörü açısından olumlu karşılandığı değerlendirildi.

Öte yandan sıkı para politikasının sürmesiyle Türk lirasının değer kazanabileceğine yönelik beklentiler ve kur riskinin azalması da pay piyasalarındaki eğilimi destekleyen unsurlar arasında sıralandı. Yabancı yatırımcı katılımının kademeli şekilde artmaya başlaması, rezervlerdeki görünüm ve dezenflasyon sürecine yönelik kararlılık mesajları da piyasalarda güven ortamını pekiştiren gelişmeler oldu.