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Borsa neden yükseliyor? BİST 100 son durum merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Aralık 2024 16:50 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:53
Borsa neden yükseliyor? BİST 100 son durum merak ediliyor

Merkez Bankası’nın faiz kararı ve asgari ücretin açıklanmasının ardından borsada tırmanış trendi başladı. Son olarak Merkez Bankası politika faizi 2,5 puanlık indirimle faizi 47,5 seviyesine çekildi.

Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidildi.

Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL kuru 35,20 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,74 seviyesinde dalgalanıyor.

Borsa neden yükseliyor? BİST 100 son durum merak ediliyor - 1. Resim

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası borsada da yükseliş hızlandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 1 yükselişle 10 bin puanın üzerine çıktı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise yüzde 1,3 artış ile bankacılık oldu.

Borsa neden yükseliyor? BİST 100 son durum merak ediliyor - 2. Resim

BIST 100’DE GÜNE HIZLI BAŞLAYAN HİSSELER

BIST 100’de açılışta en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

  • FENER
  • BINHO
  • BTCIM
  • KCHOL
  • AKBNK

BIST 100’de güne düşüşle başlayan hisselerin başında ise şunlar yer aldı:

  • ARDYZ
  • AKSA
  • PEKGY
  • KOZAA
  • ANSGR

Sıkça Sorulan Sorular
250 puan indirildi.

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Kaynak: TGRT Haber

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