Borsa neden yükseliyor? BİST 100 son durum merak ediliyor

26 Aralık 2024 16:50 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:53

Merkez Bankası’nın faiz kararı ve asgari ücretin açıklanmasının ardından borsada tırmanış trendi başladı. Son olarak Merkez Bankası politika faizi 2,5 puanlık indirimle faizi 47,5 seviyesine çekildi.

TCMB faiz kararı sonrasında ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarının ne kadar olduğu merak edildi

TCMB faiz kararı sonrasında ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarının ne kadar olduğu merak edildi

Dolar, euro, borsa ve altının faiz indirimi tepkisi

Dolar, euro, borsa ve altının faiz indirimi tepkisi

Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidildi.

Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL kuru 35,20 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,74 seviyesinde dalgalanıyor.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası borsada da yükseliş hızlandı.

BIST 100 endeksi, yüzde 1 yükselişle 10 bin puanın üzerine çıktı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran ise yüzde 1,3 artış ile bankacılık oldu.

BIST 100’DE GÜNE HIZLI BAŞLAYAN HİSSELER

BIST 100’de açılışta en çok yükselen 5 hisse şu şekilde:

FENER

BINHO

BTCIM

KCHOL

AKBNK

BIST 100’de güne düşüşle başlayan hisselerin başında ise şunlar yer aldı:

ARDYZ

AKSA

PEKGY

KOZAA

ANSGR