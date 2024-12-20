BOTAŞ 262 personel alımı yapıyor! BOTAŞ başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

20 Aralık 2024 17:07 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:18

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. çeşitli bölümlerde istihdam edilmek üzere 30'u engelli olmak üzere toplamda 262 personel alımı yapacağını duyurdu. BOTAŞ başvuru şartları ve tarihleri araştırma konusu oldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)’tan personel alımı yapılacağında dair açıklama geldi. Açıklamanın ardından işe girme şansını denemek isteyen vatandaşlar başvuru şartları meslek gruplarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. BOTAŞ 262 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? BOTAŞ’ta çeşitli kadrolarda görevlendirilecek adaylar için başvurular 23 Aralık tarihinde başlayacak. Alım ilanları 27 Aralık tarihine kadar da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yayımlanacak. BOTAŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE KADRO DAĞILIMI BOTAŞ, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için en az ön lisans mezunu olan 30 engelli personel alımı yapacak. Öte yandan üniversitelerin inşaat, makine, yazılım, bilgisayar, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans derecesinde mezun olan 232 kişi de bu alınlarda istihdam edilecek. Sıkça Sorulan Sorular BOTAŞ ortaöğretim personel alacak mı? 262 kişilik son alımda en az ön lisans derecesi personel alınacak. İlgili Haberler BOTAŞ açıkladı! Doğal gaz fiyatları değişmedi Bursa'da heyecanlandıran keşif! BOTAŞ ekipleri açıkladı: Yüzde 80 doğal gaz