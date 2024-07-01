Bozcaada'ya giriş ve çıkışlarda yılda bir defa her araç için pul bedeli olarak 200 TL alınıyor

01 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:52

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatilcilerin akınına uğrayan Bozcaada'da araç sahiplerinden giriş-çıkışlarda alınan pul ücreti tekrardan sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan videonun ardından gündeme gelen ücretin neden alındığı ve ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

BOZCAADA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Bölgede ikamet etmeyenlerden "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" kapsamında giriş-çıkışlarda yılda bir defaya mahsus olmak üzere her araç için 200 TL alınıyor.

BOZCAADA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETİ NEDEN ALINIYOR?

Bozcaada Belediyesi tarafından "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" uygulaması kapsamında bölgede ikamet etmeyen vatandaşlardan giriş-çıkışlarda pul ücreti alınıyor.

31 Temmuz 2023 yılında başlayan bu sistemden Halk Kart sahipleri ise istisna tutuluyor.