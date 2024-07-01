Bozcaada'ya giriş ve çıkışlarda yılda bir defa her araç için pul bedeli olarak 200 TL alınıyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
01 Temmuz 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:52
Havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar tatil için Bozcaada'ya gitmeye başladı. Belediye tarafından adada ikamet etmeyenlerden araç ile giriş yaptıklarında her yıl bir defaya mahsus alınan 200 TL'lik pul ücreti tekrardan gündem oldu.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatilcilerin akınına uğrayan Bozcaada'da araç sahiplerinden giriş-çıkışlarda alınan pul ücreti tekrardan sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlanan videonun ardından gündeme gelen ücretin neden alındığı ve ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.
BOZCAADA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Bölgede ikamet etmeyenlerden "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" kapsamında giriş-çıkışlarda yılda bir defaya mahsus olmak üzere her araç için 200 TL alınıyor.
BOZCAADA GİRİŞ-ÇIKIŞ ÜCRETİ NEDEN ALINIYOR?
Bozcaada Belediyesi tarafından "Çevre ve Trafik Düzenlemesi Katkı Ücreti" uygulaması kapsamında bölgede ikamet etmeyen vatandaşlardan giriş-çıkışlarda pul ücreti alınıyor.
31 Temmuz 2023 yılında başlayan bu sistemden Halk Kart sahipleri ise istisna tutuluyor.
Kaynak: TGRT HABER