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 | TGRT Haber

Brahim Diaz Fenerbahçe’ye gelecek mi? İspanyol basını duyurdu

Brahim Diaz Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Fenerbahçe’nin Real Madrid’in Faslı oyuncusu Brahim Diaz’ı transfer edeceğine dair söylentiler gündeme gelirken, İspanya’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli ekibe transferiyle ilgili gelişmeler merak uyandırıyor. İşte Brahim Diaz Fenerbahçe transferinde son gelişmeler…

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Brahim Diaz Fenerbahçe’ye gelecek mi? İspanyol basını duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 21:35

’nin oyuncusu Brahim Diaz ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelirken, İspanya’dan yeni bir haber ortaya çıktı. AS gazetesinde yer alan habere göre, 25 yaşındaki Faslı oyuncunun transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

BRAHİM DİAZ FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe’nin Real Madrid’in kanat oyuncusu Brahim Diaz’ı kadrosuna katmak istediğine dair söylentiler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan oluşturmuştu. Ancak İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’ta yer alan habere göre, Diaz’ın Fenerbahçe’ye olma ihtimali oldukça düşük. Haberde, 25 yaşındaki oyuncunun ’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, bu durum sarı-lacivertli ekibin transfer planlarını etkileyebilir. Diaz’ın Real Madrid’deki geleceğiyle ilgili kararını netleştirmek istediği ve kariyerine İspanyol kulübünde devam etmeyi planladığı aktarılıyor.

Brahim Diaz Fenerbahçe’ye gelecek mi? İspanyol basını duyurdu

Haberde yer alan bilgilere göre, Brahim Diaz’ın menajerinin, Real Madrid ile sözleşme yenileme görüşmeleri yaptığı yönünde. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, menajerinin kulüple yeni bir anlaşma için masada olduğu belirtiliyor.

Brahim Diaz Fenerbahçe’ye gelecek mi? İspanyol basını duyurdu

BRAHİM DİAZ’IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Brahim Diaz, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 56 maça çıkarak takımının önemli oyuncularından biri olduğunu gösterdi. 25 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 6 gol atarken, 8 asist yaparak hücum hattında etkili bir performans sergiledi.

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