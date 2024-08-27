Brawl Stars bakım molası 1 ila 4 saat arası sürüyor

27 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:46

27 Ağustos Salı günü Brawl Stars'a kullanıcılar giriş yaptıklarında Brawl Stars bakım molası açıklaması ile karşılaştı.

Oyuna erişim sağlayamayan kullanıcılar Brawl Stars'ın çöküp çökmediğini ve bakım molasının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

BRAWL STARS NİYE AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Brawl Stars'da yaşanan erişim problemi güncellemeden dolayı kaynaklanıyor.

Oyunun sunucularında yapılan hata güncellemeleri ve yeni içerik eklendiği için erişim yapılamıyor.

BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTER 2024?

Brawl Stars'da yapılan bakımlar genel olarak 1 ila 4 saat arasında sürüyor.

Bu süre oyuna eklenecek olan içeriklere göre kısalıp, uzayabiliyor.

Bakım süreci boyunca kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar.

Bakım sona erdiğinde ise oyuna istedikleri gibi giriş yapabilecekler.

BRAWL STARS YASAKLANDI MI?

7 Ağustos 2024 tarihinde Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Roblox'a getirilen erişim engelinin ardından Brawl Stars'ın da yasaklanacağı iddia edildi.

Ancak iddialar asılsız çıktı ve 27 Ağustos 2024 itibarıyla Brawl Stars'a getirilen herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.