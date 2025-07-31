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 | Hüseyin Bahcivan

Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli durumu

Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars oyununa erişim engeli getirileceğine dair sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardından oyuncular Brawl Stars kapanacak mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili BTK'dan Brawl Stars'a getirilmiş herhangi bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor.

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Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:14

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan 'ın ülkemizde de binlerce kullanıcısı bulunuyor. Özellikle çocuklar arasında popüler olan oyunun son zamanlarda kapanacağına dair sosyal medyada iddialar yayılmaya başladı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından Brawl Stars'a getirilip getirilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli durumu

BRAWL STARS KAPANACAK MI?

Brawl Stars'ın kapanacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Konuyla ilgili resmi kaynaklar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

BTK'nın resmi internet sitesinde de Brawl Stars ile ilgili alınmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Oyunun geliştiricisi Supercell'in de resmi sosyal medya hesaplarında erişim engeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli durumu

BRAWL STARS NE ZAMAN ÇIKTI?

Brawl Stars'ın ilk beta sürümü 15 Haziran 2017 yılında yayımlandı. Tam sürümü ise bütün dünyada 12 Aralık 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. Kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşan Brawl Stars'ın Google Play Store verilerine göre 100 milyon indirme sayısı bulunuyor.

ETİKETLER
#btk
#erişim engeli
#brawl stars
#mobil oyun
#Oyuncak Makinesi
#Supercell
#Aktüel
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