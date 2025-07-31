Brawl Stars kapanacak mı? Erişim engeli durumu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Brawl Stars'ın ülkemizde de binlerce kullanıcısı bulunuyor. Özellikle çocuklar arasında popüler olan oyunun son zamanlarda kapanacağına dair sosyal medyada iddialar yayılmaya başladı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Brawl Stars'a erişim engeli getirilip getirilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

BRAWL STARS KAPANACAK MI?

Brawl Stars'ın kapanacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamı asılsızdır. Konuyla ilgili resmi kaynaklar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

BTK'nın resmi internet sitesinde de Brawl Stars ile ilgili alınmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Oyunun geliştiricisi Supercell'in de resmi sosyal medya hesaplarında erişim engeliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BRAWL STARS NE ZAMAN ÇIKTI?

Brawl Stars'ın ilk beta sürümü 15 Haziran 2017 yılında yayımlandı. Tam sürümü ise bütün dünyada 12 Aralık 2018 tarihinde piyasaya sürüldü. Kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşan Brawl Stars'ın Google Play Store verilerine göre 100 milyon indirme sayısı bulunuyor.