Brawl Stars kutularının akıbeti 22 Haziran'da Brawl Talk yayının ardından belli olacak

21 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:41

Oyun yapımcısı Supercell tarafından geliştirilen dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında bulunan Brawl Stars mağazasında bulunan "Kutular" içeriği 2022 yılının Aralık ayında kaldırılmıştı.

Oyuncular tarafından oldukça rağbet gören satın alma öğesinin tekrardan oyuna gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

BRAWL STARS KUTULAR GERİ GELECEK Mİ?

Brawl Stars kutular ile ilgili 21 Haziran saat 11.34'de oyunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda kutuların fotoğrafı kullanılarak "BRING BACK BOXESS!! (KUTULARI GERİ GETİRİN!!)" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Brawl Talk'ın yarın yayınlanacak olan videosu için de hatırlatma yapıldı.

Oyuna tekrardan kutuların eklenip eklenmeyeceği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Tahminlere göre kutular ile ilgili gelişmeler 22 Haziran saat 18.00'da yayınlanacak olan videoda açıklanacak.