Brentford Arsenal maçı hangi kanalda? Canlı yayın ile izlenebilecek

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçlarından biri Brentford ile Arsenal arasında oynanacak Londra derbisi olacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadele, sezonun kritik karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçecek. Brentford Arsenal canlı maç yayını ile futbolseverler mücadeleyi anbean canlı seyredebilecek. İşte Brentford Arsenal maçı canlı yayın detayları…

BRENTFORD - ARSENAL PUAN DURUMLARI

Brentford, ligde geride kalan 25 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 39 puan topladı. Bu performansıyla 7. sırada bulunan ekip, özellikle iç sahada aldığı sonuçlarla üst sıralardaki yerini koruyor. Thomas Frank yönetimindeki takım, sezon boyunca yüksek tempolu oyunu ve fiziksel mücadele gücüyle dikkat çekti.

Arsenal ise 25 maçta 17 galibiyet ve 5 beraberlikle 56 puana ulaştı ve Premier Lig’in zirvesinde yer alıyor. Son dört maçını kazanan ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Mikel Arteta’nın ekibi, istikrarlı performansıyla liderliğini sürdürüyor. Savunma hattındaki sağlam görüntü ve orta saha organizasyonu, takımın sezon genelindeki başarısında belirleyici rol oynadı.

BRENTFORD - ARSENAL MAÇ KADROSU

Brentford - Arsenal maç kadrosu henüz açıklanmadı. Brentford Arsenal muhtemel 11’ler şöyle:

Brentford muhtemel 11: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry, Janelt, Henderson, Ouattara, Jensen, Lewis-Potter, Thiago

Arsenal muhtemel 11: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Havertz, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyokeres, Martinelli

BRENTFORD ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford ile Arsenal arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması Bein Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

Yurt dışında ise karşılaşmayı yayınlayacak kanallar arasında ABD’de TeleXitos, Arjantin’de ESPN Argentina, Azerbaycan’da İdman Azərbaycan, Danimarka’da Viaplay, Kenya’da DStv Now ve Mısır’da TOD yer alıyor.

Brentford Arsenal maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: TeleXitos

Arjantin: ESPN Argentina

Azerbaycan: İdman Azərbaycan

Danimarka: Viaplay

Kenya: DStv Now

Mısır: TOD

BRENTFORD - ARSENAL İSTATİSTİKLERİ

Arsenal, ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet alarak sezonun en fazla kazanan takımlarından biri konumunda bulunuyor. Son dört maçta alınan galibiyet serisi ve üç maçta gelen gol yememe performansı, takımın savunma hattındaki istikrarında göze çarpıyor. Brentford ise 25 maçta elde ettiği 12 galibiyetle üst sıralar için yarışını sürdürüyor. İç sahada aldığı sonuçlarla puan hanesine önemli katkı yapan ekip, sezon boyunca fiziksel oyun yapısı ve hızlı hücumlarıyla rakiplerine karşı etkili bir performans sergiledi.

BRENTFORD - ARSENAL NEREDE İZLENİR?

Brentford Arsenal maçı, Brentford’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Gtech Community Stadium’da oynanacak. Londra’daki statta saat 23.00’te başlayacak mücadele, 2025/26 sezonunun 26. haftası kapsamında gerçekleşecek.

Müsabakayı Türkiye’de Bein Sports 3 üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. Yurt dışında ise çeşitli ülkelerde farklı yayıncı kuruluşlar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak.