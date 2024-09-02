BRICS’e üye olan ülkeler arasında Brezilya, Rusya, Hindistan yer alıyor

02 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:44

Tam kapsamlı olarak ilk diplomatik buluşma 16 Haziran 2009 yılında Rusya'da gerçekleşirken gündeme gelmesinin ardından üye olan ülkeler de merak konusu oldu.

BRICS'E ÜYE OLAN ÜLKELER HANGİLERİ, KİMLERDEN OLUŞUR?

2006 yılında kurulurken ilk etapta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı kapsıyordu. Ardından Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu.

BRICS NEDİR, NE İŞE YARAR?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti ülkelerinin baş harflerinden oluşan terim, ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.

2011 senesinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin katılmasından önce BRIC adı kullanılırken aynı sene Jacob Zuma’nın katılması ile isimde değişikliğe gidildi. Ülkeler arasında ikili ilişkiler eşitlik, karşılıklı olarak devlet işlerine karışmama ve ortak fayda ilkeleri üzerine kurulu olarak devam ediyor.