Brighton Manchester City maç sonucu kaç kaç? Galatasaray’ın rakibine büyük şok

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Amex Stadı'nda oynanan karşılaşma, Brighton'ın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 67. dakikada penaltıdan James Milner ve 89. dakikada Brajan Gruda attı.
Manchester City'nin tek golü ise 34. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
Brighton'da top koşturan milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, maçta süre bulamadı.
Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini elde eden Brighton, 4 puanla 10. sırada yer aldı.
Art arda 2. kez kaybeden Manchester City ise 3 puanla 12. sırada kendine yer buldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden olan Manchester City, önümüzdeki hafta Manchester United'ı konuk edecek.
Brighton ise Bournemouth deplasmanında sahne alacak.