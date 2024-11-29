Brighton - Southampton maçında Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Karşılaşmada muhtemel ilk 11
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Türkiye'de gündem olan transferlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun bu akşam maçta olup olmayacağı futbolseverlerin gündeminde.
Bu akşamın maç takvimine göre Premier Lig'de Brighton – Southampton karşılaşması oynanacak.
Ferdi Kadıoğlu'nun takımında performansı beğeni toplarken bugün oynanacak olan mücadelede ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON SOUTHAMPTON MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Son 5 müsabakada 3 galibiyet alan takım 3 puan için mücadele edecek.
Ferdi Kadıoğlu'nun bu akşamki maçta ilk 11 olarak forma giymesi bekleniyor.
Karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler henüz belli olmadı.
BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından izleyebilecek.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Almanya Bundesliga 2
Magdeburg – Hertha Berlin | 20.30 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Schalke 04 – Kaiserslautern | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
St.Pauli – Holstein Kiel | 22.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Cagliari – Verona | 22.45 | Yayıncısı yok
Fransa Ligue 1
Reims – Lens | 22.45 |Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Brighton – Southampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Mallorca – Valencia | 23.00 | Yayıncısı yok