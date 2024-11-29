Brighton - Southampton maçında Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Karşılaşmada muhtemel ilk 11

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 13:19 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:28

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Türkiye'de gündem olan transferlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun bu akşam maçta olup olmayacağı futbolseverlerin gündeminde.

Bu akşamın maç takvimine göre Premier Lig'de Brighton – Southampton karşılaşması oynanacak. Ferdi Kadıoğlu'nun takımında performansı beğeni toplarken bugün oynanacak olan mücadelede ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. FERDİ KADIOĞLU BRİGHTON SOUTHAMPTON MAÇINDA OYNAYACAK MI? Premier Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Son 5 müsabakada 3 galibiyet alan takım 3 puan için mücadele edecek. Ferdi Kadıoğlu'nun bu akşamki maçta ilk 11 olarak forma giymesi bekleniyor. Karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler henüz belli olmadı. BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA? Premier Lig'de oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanallarından izleyebilecek. BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR? 29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakalar şöyle: Almanya Bundesliga 2​ Magdeburg – Hertha Berlin | 20.30 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV Schalke 04 – Kaiserslautern | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga St.Pauli – Holstein Kiel | 22.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV İtalya Serie A Cagliari – Verona | 22.45 | Yayıncısı yok Fransa Ligue 1 Reims – Lens | 22.45 |Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Brighton – Southampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga Mallorca – Valencia | 23.00 | Yayıncısı yok İlgili Haberler Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında provokatif gol sevinci: Gözler UEFA’ya çevrildi