Brighton'a gideceği iddia edilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe Göztepe maçında oynama ihtimali bulunuyor

17 Ağustos 2024 16:45 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:58

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

İzmir'de oynanacak olan Göztepe Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağı belli oldu

2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve 1. Lig'den yükselen Göztepe bugün karşı karşıya gelecek.

Deplasman maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin kadrosundaki kilit oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

FERDİ KADIOĞLU GÖZTEPE MAÇINDA VAR MI?

16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu kamp kadrosunda yer aldı.

Oyuncunun maçta oynayıp oynamayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

FERDİ KADIOĞLU GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lille maçının kadrosundan ağrıları sebebiyle çıkartılan Ferdi Kadıoğlu'nun Göztepe karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Ancak Fenerbahçe'nin Göztepe kafilesinde başarılı milli oyuncu da yer alıyor.

FERDİ KADIOĞLU GİTTİ Mİ, HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Ferdi Kadıoğlu'nun 35 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olacağı iddia ediliyor.

Henüz iki takımdan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?

24 kişiden oluşan Fenerbahçe'nin Göztepe kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle: