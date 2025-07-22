Bruce Willis öldü mü, sağlık durumu? Afazi ve demans hastalığına yakalanmıştı

70 yaşındaki ünlü oyuncu Bruce Willis afazi hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı ilerleyen Bruce Willis'e 2023 yılında demans teşhisi konulmuştu. Konuşma, yürüme ve hafızasını kaybeden ünlü aktörün sağlık durumu tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada Bruce Willis'in öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar tarafından Bruce Willis öldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

BRUCE WİLLİS ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU?

Demans hastalığı ile mücadele eden ünlü oyuncu Bruce Willis'in öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini ve konuşma yetisini tamamen yitirdiğini belirtti.

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Bruce Willis, 1955 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Bruce Willis, liseden mezun olduktan sonra güvenlik görevlisi, servis şöförlüğü ve özel dedektiflik yaptı. Daha sonra oyunculuğa yönelen Bruce Willis'in kariyeri "Mavi Ay" adlı komedi dizisinde yer almasıyla tamamen değişti.

Oyunculukta hızla kariyer basamaklarını tırmanan Bruce Willis, Die hard, Pulp Fiction, 12 Monkeys, Glass, Vandetta, The Kid, Unbrekable, Split gibi birçok yapımda rol aldı.