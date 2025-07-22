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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bruce Willis öldü mü, sağlık durumu? Afazi ve demans hastalığına yakalanmıştı

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e geçtiğimiz yıllarda demans teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Afazi ve demans gibi hastalıklarla mücadele eden Bruce Willis'in sağlık durumu kızının açıklamalarının ardından tekrardan gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Bruce Willis öldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

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Bruce Willis öldü mü, sağlık durumu? Afazi ve demans hastalığına yakalanmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:46

70 yaşındaki ünlü oyuncu Bruce Willis afazi hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı ilerleyen Bruce Willis'e 2023 yılında teşhisi konulmuştu. Konuşma, yürüme ve hafızasını kaybeden ünlü aktörün tekrardan gündeme geldi. Sosyal medyada Bruce Willis'in öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Vatandaşlar tarafından Bruce Willis öldü mü sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bruce Willis öldü mü, sağlık durumu? Afazi ve demans hastalığına yakalanmıştı

BRUCE WİLLİS ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU?

Demans hastalığı ile mücadele eden ünlü oyuncu Bruce Willis'in öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Bruce Willis'in hastalığının ilerlediğini ve konuşma yetisini tamamen yitirdiğini belirtti.

Bruce Willis öldü mü, sağlık durumu? Afazi ve demans hastalığına yakalanmıştı

BRUCE WİLLİS KİMDİR?

Bruce Willis, 1955 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Bruce Willis, liseden mezun olduktan sonra güvenlik görevlisi, servis şöförlüğü ve özel dedektiflik yaptı. Daha sonra oyunculuğa yönelen Bruce Willis'in kariyeri "Mavi Ay" adlı komedi dizisinde yer almasıyla tamamen değişti.

Oyunculukta hızla kariyer basamaklarını tırmanan Bruce Willis, Die hard, Pulp Fiction, 12 Monkeys, Glass, Vandetta, The Kid, Unbrekable, Split gibi birçok yapımda rol aldı.

ETİKETLER
#sağlık durumu
#demans
#Bruce Willis
#Afazi
#Ünlü Oyuncu
#Aktüel
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