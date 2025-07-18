Bryan Gil kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş gözünü İngiltere'ye çevirdi

Kadrosuna en az iki kanat oyuncusunu yaz transfer döneminde katmak isteyen Beşiktaş'ta yeni hedef Bryan Gil oldu.

Geçtiğimiz dönemi Girona'da kiralık geçiren Gil için Beşiktaş'ın teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Öte yandan futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Celta Vigo da ilgileniyor.

Oyuncunun durumu için Tottenham ile her iki kulüp de temas kurarken, Gil'in geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

BRYAN GİL KAÇ YAŞINDA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

24 yaşındaki İspanyol oyuncunun 2026 yılında kulübü ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Bryan Gil, Girona forması ile 32 maçta 3 gol 4 asist ile oynadı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.