Bu akşam 20.30'da ZTK'da Beşiktaş ile Ankaragücü karşılaşacak

07 May 2024 17:04 - Güncelleme : 07 May 2024 17:12

Heyecanla takip edilen ZTK'da 7 Mayıs akşamı BJK - Ankaragücü mücadelesi oynanacak. Yarı finalde karşılaşacak olan iki takımın da muhtemel 11'leri merak konusu olurken karşılaşmanın kaçta başlayacağı da araştırıldı.

Karşılaşma bugün (7 Mayıs) 20.30'da başlayacak.

Yarı finalde bu akşam oynanacak olan mücadelenin kazananı finalde TS - Karagümrük karşılaşmanın kazanan takımı ile eşleşecek. Final tek maç usulüne göre gerçekleşecek.

VAR hakemi Onur Özütoprak olurken, AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar olacak. Hakem Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

BJK'nin muhtemel kadrosunun şöyle olması bekleniyor:

Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Muçi, Muleka.