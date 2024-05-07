Bu akşam 20.30'da ZTK'da Beşiktaş ile Ankaragücü karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken bugün yarı final rövanş maçı oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği kupada finale giden takımlar hangileri merak edilirken BJK maçının saat kaçta ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.
Heyecanla takip edilen ZTK'da 7 Mayıs akşamı BJK - Ankaragücü mücadelesi oynanacak. Yarı finalde karşılaşacak olan iki takımın da muhtemel 11'leri merak konusu olurken karşılaşmanın kaçta başlayacağı da araştırıldı.
Karşılaşma bugün (7 Mayıs) 20.30'da başlayacak.
Yarı finalde bu akşam oynanacak olan mücadelenin kazananı finalde TS - Karagümrük karşılaşmanın kazanan takımı ile eşleşecek. Final tek maç usulüne göre gerçekleşecek.
VAR hakemi Onur Özütoprak olurken, AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar olacak. Hakem Zorbay Küçük olurken yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.
BJK'nin muhtemel kadrosunun şöyle olması bekleniyor:
Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Emrecan Terzi, Al-Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Muçi, Muleka.