Bu akşam Arka Sokaklar var mı 3 Ocak? Bu hafta neden yeni bölüm yayınlamadığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 16:44

Kanal D ekranlarında her cuma 20.00'de ekranlara gelen Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm yayınlamıyor. Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan Arka Sokaklar, bu akşam neden yok belli oldu. Yeni yıl sebebiyle birçok dizi yeni bölümünü yayınlamadı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile uzun yıllardır Kanal D​ ekranlarında sevilerek takip edilen Arka Sokaklar​ 3 Ocak Kanal D yayın akışında yer almadı. Seyirciler dizinin bu hafta neden yayınlanmadığını şimdiden araştırmaya başladı. BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI 3 OCAK? Arka Sokaklar dizisi, RTÜK​'ten aldığı ceza​ sebebiyle bu akşam ekranlarda yer almayacak. Kanal D yayın akışına göre RTÜK Belgeseli yayınlanacak. Dizi, önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek. ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK? Kanal D ekranlarının sevilen dizisi, RTÜK'ten ceza alması sebebiyle bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizi bu hafta yayınlanmazken önümüzdeki hafta kendi gününde yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni yıl haftası sebebiyle bu hafta birçok dizi yeni bölüm yayınlamıyor. ARKA SOKAKLAR BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? Arka Sokaklar, final yapmadı. RTÜK tarafından yayın durdurma cezası alması sebebiyle bugün (3 Ocak) yeni bölümünü yayınlamadı. Dizinin yeni bölümü 696. yeni bölümü 10 Ocak Cuma günü izleyicisi ile buluşacak. 3 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI Günün programı şöyle: 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Rtük Belgeseli 23:30 Pek Yakında 02:00 Zalim İstanbul Sıkça Sorulan Sorular Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? RTÜK tarafından ceza alan dizi, bu hafta ceza almasından dolayı izleyici ile buluşmayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Arka Sokaklar bu hafta neden yeni bölüm yayınlamadı? Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, ceza almasından dolayı bu akşam yeni bölüm yayınlamadı..