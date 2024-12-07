Bu akşam Beşiktaş’ta kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu gündemde

07 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:27

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada muhtemel ilk 11 kadrosu taraftarın gündeminde yer alırken karşılaşma bugün 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği maçlar ve istatistikleri

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Nefeslerin tutulduğu müsabakaya kısa süre kala muhtemel ilk 11 kadrosu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Jayden Oosterwolde hariç herkes forma giyecek. Çağlar Söyüncü sakatlığını atlatırken kadroda olup olmadığı netleşmedi. Alexander Djiku ve Samet Akaydin kart sınırında olurken kart giymesi halinde RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Siyah beyazlı ekipte ise Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista sahaya çıkmayacak. Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabakada muhtemel 11'ler şöyle:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Filip Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğuz Aydın, Dzeko