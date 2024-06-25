Bu akşam çok güleceksiniz: Avanak Apti filmi tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor

25 Haziran 2024 20:00 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:01

1978 yılında çekilmiş olan Avanak Apti komedi macera filmi 25 Haziran 2024 Salı günü izleyiciye nostalji keyfi yaşatacak. Filmi henüz izlememiş olanlar konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

AVANAK APTİ FİLMİ KONUSU

Arkadaşı Nuri ile beraber afiş asma işi yapan Apti, ses sanatçısı Nevin Şenses’e aşıktır. Parasızlıktan dolayı Nevin’in onunla ilgilenmeyeceğini düşünen Apti, bir gün Nevin’i dinlemek için gazinoya gider. Gazinoda Apti’yi Urfalı Apti sanarlar ve hürmet gösterirler. Gazinoda Nevin’e aşık olan Barut Osman’ı Apti rezil eder.

AVANAK APTİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Apti

Ayşen Gruda - Nevin Şenses

Ünal Gürel - Barut Osman

Necdet Yakın - Nuri

Ali Şen - Simsar Cafer

Atilla Ergün - Komiser

Yadigar Ejder - Urfalı Apti

AVANAK APTİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avanak Apti filmi, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekilmiştir.

AVANAK APTİ FİLMİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Komedi türündeki filmde yönetmen Natuk Baytan rol almıştır.

Apti’nin Barut Osmana kravat yedirdiği sahnedeki kravat pestilden yapılmıştır.

AVANAK APTİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı Avanak Apti 1978 yılında çekildi.