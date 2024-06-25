Bu akşam çok güleceksiniz: Avanak Apti filmi tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor
Başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda’nın yer aldığı Avanak Apti isimli türk yapımı komedi filmi bu akşam 20.00 itibarıyla televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak.
1978 yılında çekilmiş olan Avanak Apti komedi macera filmi 25 Haziran 2024 Salı günü izleyiciye nostalji keyfi yaşatacak. Filmi henüz izlememiş olanlar konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.
AVANAK APTİ FİLMİ KONUSU
Arkadaşı Nuri ile beraber afiş asma işi yapan Apti, ses sanatçısı Nevin Şenses’e aşıktır. Parasızlıktan dolayı Nevin’in onunla ilgilenmeyeceğini düşünen Apti, bir gün Nevin’i dinlemek için gazinoya gider. Gazinoda Apti’yi Urfalı Apti sanarlar ve hürmet gösterirler. Gazinoda Nevin’e aşık olan Barut Osman’ı Apti rezil eder.
AVANAK APTİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Apti
Ayşen Gruda - Nevin Şenses
Ünal Gürel - Barut Osman
Necdet Yakın - Nuri
Ali Şen - Simsar Cafer
Atilla Ergün - Komiser
Yadigar Ejder - Urfalı Apti
AVANAK APTİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Avanak Apti filmi, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çekilmiştir.
AVANAK APTİ FİLMİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER
Komedi türündeki filmde yönetmen Natuk Baytan rol almıştır.
Apti’nin Barut Osmana kravat yedirdiği sahnedeki kravat pestilden yapılmıştır.
AVANAK APTİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Kemal Sunal’ın başrolde yer aldığı Avanak Apti 1978 yılında çekildi.