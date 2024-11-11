Bu akşam Dilberay filmi yayınlanacak! Ne zaman, neden öldü?

11 Kasım 2024 16:00 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:06

1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Dilber Ay'ın hayatını konu ele alan filmi 11 Kasım akşamı yayınlanacak. Sevilen sanatçının filmi 2021 yılında çekilmişti. Ölüm sebebi ve şarkıları ise filmle beraber yeniden gündeme geldi.

Dilber Ay Karakaş, 29 Nisan'da Ankara'da hayatını kaybetmişti. Şarkıları ile uzun yıllar adından söz ettiren sanatçı Tavukları pişirmişem şarkısı ile nam saldı.

Bu akşam televizyon ekranlarında hayatının konu olarak ele alındığı film yayına girecek.

DİLBER AY NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden ismin ölüm tarihi 29 Nisan 2019.

30 Nisan 2019 tarihinde cenazesi Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığına defnedildi.

DİLBER AY ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

1974: Dilberay, 1975: 3 - Türküola, 1981: Meyrik, 1986: HazaL, 1987: Barak Muhabbeti 1, 1988: Barak Muhabbeti 2, 1990: Postaci Emmi, 1990: Oturak Havaları, 1993: Yandim Eyvah, 1993: Dağlar Oy, 1994: Bırak Ona Da Dokunma, 1995: Kisi Bitmez Daglarimin, 1996: Barak Kızı, 1999: Ölesen Gelin, 2000: Sürdüler Beni - Sen Tasmisin Demirmi, 2001: Bırakmadı Sevdan Beni - Yabancı, 2002: Oturdum Mezar Taşına, 2004: Maraşlı Gelin, 2005: Hasrete Koştuk, 2005: Alıp Başımı Gideyim, 2007: Hacı Ağa (Sarı Sabahlık), 2008: Ellerin Olmuş, 2009: Ötme Bülbül, 2010: Be Zalim - İtfaiyeci, 2011: Darıldım Sana, 2019: Yasmı Varda Mahallede

DİLBER AY KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen isim 29 Nisan'da vefat etti. 1981 senesinde Meyrik türküsü ile adından söz ettiren isim, Tavukları Pişirmişem şarkısı ile beğeni topladı.

Kadere Mahkûmlar isimli televizyon programı sunan ismin birçok şarkısı bulunuyor.