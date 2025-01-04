Bu akşam Gönül Dağı var mı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı

04 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 12:16

Bu hafta yeni yıl nedeniyle birçok dizi yeni bölümünü yayınlamıyor. Gönül Dağı dizisini izleyenler ise bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

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Gönül Dağı her cumartesi​ izleyici ile buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan diziyi takip edenler bu akşam yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1​ yayın akışında Gönül Dağı dizisi yer aldı. Yayın akışına göre dizi bu akşam var.

Yeni bölümü ile 20.00'de izleyici ile buluşacak.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK 4 OCAK?

4 Ocak günü Gönül Dağı TRT 1 yayın akışında yer aldı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi.

Bazı diziler yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümünü yayınlamıyor.