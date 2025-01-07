Bu akşam hangi maçlar var? 7 Ocak Süper Lig programı

07 Ocak 2025 09:28 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:31

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı merak edildi. 7 Ocak Salı akşamı oynanacak olan müsabakalar netleşti.

Bu akşam ZTK​, Premier Lig, La Liga gibi liglerde oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı araştırılıyor. 7 Ocak Salı​ akşamının programı belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR​ MI, KİMİN?

7 Ocak Salı maç programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

13:00 | Ankaragücü - İskenderunspor | A Spor

15:30 | Fatih Karagümrük - Ç.Rizespor | A Spor

19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | ATV

21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor | A Spor

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final

18:00 | Al Taawon - Al Qadisiya | S Sport Plus

20:30 | Al Hilal - Al Ittihad | S Sport Plus

Portekiz Lig Kupası

22:45 | Sporting Lisbon - Porto | TRT Spor

İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey)

23:00 | Eldense - Valencia | Tivibu Spor 1