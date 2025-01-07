Bu akşam hangi maçlar var? 7 Ocak Süper Lig programı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşamın maç programı merak edildi. 7 Ocak Salı akşamı oynanacak olan müsabakalar netleşti.
Bu akşam ZTK, Premier Lig, La Liga gibi liglerde oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı araştırılıyor. 7 Ocak Salı akşamının programı belli oldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
7 Ocak Salı maç programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
13:00 | Ankaragücü - İskenderunspor | A Spor
15:30 | Fatih Karagümrük - Ç.Rizespor | A Spor
19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | ATV
21:00 | Antalyaspor - Kocaelispor | A Spor
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final
18:00 | Al Taawon - Al Qadisiya | S Sport Plus
20:30 | Al Hilal - Al Ittihad | S Sport Plus
Portekiz Lig Kupası
22:45 | Sporting Lisbon - Porto | TRT Spor
İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey)
23:00 | Eldense - Valencia | Tivibu Spor 1