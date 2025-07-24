Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçların bilgileri daha öncesinden duyurulmuştu.
24 Temmuz Perşembe akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shaktar Donetsk ile mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in maçı oynanacak.
Bu akşamın maç programı şöyle:
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Araz - Aris | 19:00 | CBC Sport
Cherno More - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk | 21:00 | HT Spor
Como Kupası
Celtic - Ajax | 21:30 | S Sport, S Sport Plus
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç 21.00'de başlarken canlı olarak HT Spor ekranlarında yayınlanacak. Yayın bilgileri şöyle:
Türksat 4A11837 V 30000 2/3 (HD)
D-Smart79. kanal (HD)
Digiturk75. kanal (HD)