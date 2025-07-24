Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçların bilgileri daha öncesinden duyurulmuştu.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 24 TEMMUZ?

24 Temmuz Perşembe akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shaktar Donetsk ile mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Başakşehir'in maçı oynanacak.

Bu akşamın maç programı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Araz - Aris | 19:00 | CBC Sport

Cherno More - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk | 21:00 | HT Spor

Como Kupası

Celtic - Ajax | 21:30 | S Sport, S Sport Plus

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç 21.00'de başlarken canlı olarak HT Spor ekranlarında yayınlanacak. Yayın bilgileri şöyle:

Türksat 4A11837 V 30000 2/3 (HD)

D-Smart79. kanal (HD)

Digiturk75. kanal (HD)