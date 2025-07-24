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 | Sumru Tarhan

Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadeleler başlıyor. 24 Temmuz akşamı oynanacak olan maçların yayın bilgileri ve saati belli oldu. Beşiktaş ve Başakşehir bu akşam Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Futbolseverler bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.

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Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:53

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçların bilgileri daha öncesinden duyurulmuştu.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 24 TEMMUZ?

24 Temmuz Perşembe akşamı birçok karşılaşma oynanacak. Siyah beyazlı ekip 2. eleme turu ilk maçında Shaktar Donetsk ile mücadele edecek. 'nde ise 'in maçı oynanacak.

Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

Bu akşamın maç programı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Araz - Aris | 19:00 | CBC Sport
Cherno More - Rams Başakşehir | 20:00 | TRT 1

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
- | 21:00 | HT Spor

Como Kupası
Celtic - Ajax | 21:30 | S Sport, S Sport Plus

Bu akşam kimin maçı var 24 Temmuz? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç 21.00'de başlarken canlı olarak HT Spor ekranlarında yayınlanacak. Yayın bilgileri şöyle:

Türksat 4A11837 V 30000 2/3 (HD)
D-Smart79. kanal (HD)
Digiturk75. kanal (HD)

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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#başakşehir
#shakhtar donetsk
#rams park
#Aris
#Aktüel
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