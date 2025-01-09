Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK'de grup karşılaşmaları 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanıyor. Bu akşamın maç programı da gündeme geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nda maç programını duyurmuştu. Taraftarların yakından takip ettiği ligde günün programına göre birçok müsabaka oynanacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 9 OCAK?
Bugünün takvimine göre oynanacak olan müsabakalar ve kanalları şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası ZTK
13:00 | Erzurumspor - Göztepe | A Spor
15:30 | Çorum FK - Konyaspor | A Spor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor | A Spor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | ATV
Suudi Arabistan Pro Lig
20:00 | Al Nassr - Al Okhdood | S Sport Plus, TRT Spor
Kings Dünya Kupası Çeyrek Final
20:00 | Brezilya - Türkiye | S Sport Plus
21:00 | Arjantin - Meksika | S Sport Plus
İspanya Süper Kupa Yarı Final
22:00 | Real Madrid - Mallorca | Tivibu Spor 1
İngiltere FA Cup
22:45 | Fulham - Watford | TRT Spor
İskoçya Premier Lig
23:00 | Dundee FC - Glasgow Rangers | S Sport Plus