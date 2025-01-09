Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:28

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK'de grup karşılaşmaları 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanıyor. Bu akşamın maç programı da gündeme geldi.