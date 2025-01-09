Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:28
Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK'de grup karşılaşmaları 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanıyor. Bu akşamın maç programı da gündeme geldi.

TürkiyeFutbol​ Federasyonu, Türkiye Kupası​'nda maç programını duyurmuştu. Taraftarların yakından takip ettiği ligde günün programına göre birçok müsabaka oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 9 OCAK?

Bugünün takvimine göre oynanacak olan müsabakalar ve kanalları şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası ZTK
13:00 | Erzurumspor​ - Göztepe | A Spor
15:30 | Çorum FK - Konyaspor | A Spor
18:00 | Gaziantep FK - İstanbulspor | A Spor
20:30 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | ATV

Suudi Arabistan Pro Lig
20:00 | Al Nassr - Al Okhdood | S Sport Plus, TRT Spor

Kings Dünya Kupası Çeyrek Final
20:00 | Brezilya - Türkiye | S Sport Plus
21:00 | Arjantin - Meksika | S Sport Plus

İspanya Süper Kupa Yarı Final
22:00 | Real Madrid - Mallorca | Tivibu Spor 1

İngiltere FA Cup
22:45 | Fulham - Watford | TRT Spor

İskoçya Premier Lig
23:00 | Dundee FC - Glasgow Rangers | S Sport Plus

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
futboltürkiyetürkiye kupasıerzurumsporgöztepe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...