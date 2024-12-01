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Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 17:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:25
Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor

Futbolseverler, büyük bir heyecanla 1 Aralık Pazar maç programını yani bu akşam oynanacak maçları bekliyor.

Futbolun heyecanı 1 Aralık Pazar günü devam ediyor. Sporseverler ve futbol​ meraklıları da bu akşam oynanacak karşılaşmaların saatlerini merak ediyor.

Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor - 1. Resim

1 ARALIK PAZAR TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

13:30 - Ümraniyespor - Gençlerbirliği

16:00 - Şanlıurfaspor - Keçiörengücü

16:00 - Çaykur Rizespor – Kayserispor

16:00 - MKE Ankaragücü - Pendikspor

19:00 - Galatasaray - Eyüpspor

19:00 - Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor - 2. Resim

1 ARALIK PAZAR AVRUPA MAÇ TAKVİMİ

12:00 - Atletico Mineiro - Botafogo

14:15 - Utrecht - PSV Eindhoven

16:00 - Villarreal - Girona

16:30 - Tottenham - Fulham

16:30 - AZ Alkmaar - Heracles

16:30 - Manchester United - Everton

16:30 - Chelsea - Aston Villa

16:30 - Sparta Rotterdam - Az Alkmaar

17:00 - Torino FC - SSC Napoli

18:15 - Real Madrid - Getafe

19:00 - Liverpool - Manchester City

19:00 - Lyon - Nice

20:00 - ACF Fiorentina - Inter Milano

Sıkça Sorulan Sorular
Saat 19:00'da

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Kaynak: TGRT Haber
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