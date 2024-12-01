Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Aralık 2024 17:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 17:25

Futbolseverler, büyük bir heyecanla 1 Aralık Pazar maç programını yani bu akşam oynanacak maçları bekliyor.