Bu akşam maç var mı? 1 Aralık maç programı merak ediliyor
Futbolseverler, büyük bir heyecanla 1 Aralık Pazar maç programını yani bu akşam oynanacak maçları bekliyor.
Futbolun heyecanı 1 Aralık Pazar günü devam ediyor. Sporseverler ve futbol meraklıları da bu akşam oynanacak karşılaşmaların saatlerini merak ediyor.
1 ARALIK PAZAR TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ
13:30 - Ümraniyespor - Gençlerbirliği
16:00 - Şanlıurfaspor - Keçiörengücü
16:00 - Çaykur Rizespor – Kayserispor
16:00 - MKE Ankaragücü - Pendikspor
19:00 - Galatasaray - Eyüpspor
19:00 - Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor
1 ARALIK PAZAR AVRUPA MAÇ TAKVİMİ
12:00 - Atletico Mineiro - Botafogo
14:15 - Utrecht - PSV Eindhoven
16:00 - Villarreal - Girona
16:30 - Tottenham - Fulham
16:30 - AZ Alkmaar - Heracles
16:30 - Manchester United - Everton
16:30 - Chelsea - Aston Villa
16:30 - Sparta Rotterdam - Az Alkmaar
17:00 - Torino FC - SSC Napoli
18:15 - Real Madrid - Getafe
19:00 - Liverpool - Manchester City
19:00 - Lyon - Nice
20:00 - ACF Fiorentina - Inter Milano