Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:30

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 13 Ocak Pazartesi akşamı programı belli oldu. Bugünün maç takvimine göre Çorum FK ile İstanbulspor karşılaşacak.

Trendyol​ Süper Lig​'de şampiyonluk​ yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre birçok müsabaka oynanırken kanalı ve saati de netleşti. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 13 OCAK? 13 Ocak Pazartesi günü programında müsabakalar şöyle: Çorum FK - İstanbulspor

17:00

TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV Manisa FK - Ümraniyespor

20:00

TRT Spor, beIN Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Konyaspor - Fenerbahçe

20:00

beIN Sports 1, beIN Sports Tod TV Göztepe - Kasımpaşa

20:00

beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV Monza - Fiorentina

22:45

S Sport Plus, S Sport 2 Real Sociedad - Villarreal

23:00

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