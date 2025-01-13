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Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:30
Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 13 Ocak Pazartesi akşamı programı belli oldu. Bugünün maç takvimine göre Çorum FK ile İstanbulspor karşılaşacak.

TrendyolSüper Lig​'de şampiyonluk​ yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre birçok müsabaka oynanırken kanalı ve saati de netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 13 OCAK?

13 Ocak Pazartesi günü programında müsabakalar şöyle:

Çorum FK - İstanbulspor
17:00
TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV

Manisa FK - Ümraniyespor
20:00
TRT Spor, beIN Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Bu akşam maç var mı? 13 Ocak Pazartesi programı - 1. Resim

Konyaspor - Fenerbahçe
20:00
beIN Sports 1, beIN Sports Tod TV

Göztepe - Kasımpaşa
20:00
beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV

Monza - Fiorentina
22:45
S Sport Plus, S Sport 2

Real Sociedad - Villarreal
23:00
S Sport Plus, S Sport

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Kaynak: TGRT Haber
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