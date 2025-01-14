Bu akşam maç var mı 14 Ocak?
Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 14 Ocak Salı akşamının maç programı futbolseverlerin gündemine yerleşti.
Süper Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Taraftarlar 14 Ocak Salı günü oynanacak olan müsabakaları heyecanla bekliyor. Bu akşam İtalya Serie A, Premier Lig gibi liglerde birçok müsabaka oynanacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 14 OCAK?
Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalları şöyle:
U17 Hazırlık Maçı
Türkiye - Yunanistan | 13:00 | TRT Spor
Almanya Bundesliga
Holstein Kiel - B.Dortmund | 20:30 | Bein Sports 3 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV
Bayer Leverkusen - Mainz | 22:30 | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports | Tod TV
Eintracht Frankfurt - Freiburg | 22:30 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect
Wolfsburg - Monchengladbach | 22:30 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İtalya Serie A
Como - Milan | 20:30 | S Sport Plus | S Sport 2
Atalanta - Juventus | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2
İngiltere Premier Lig
Brentford - Manchester City | 22:30 | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV
Chelsea - Bournemouth | 22:30 | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV
West Ham - Fulham | 22:30 | Bein Sports 5 | beIN Sports | Tod TV
Nottingham Forest - Liverpool | 23:00 | Bein Sports 3 | beIN Sports | Tod TV
Fransa Kupası
Bastia - Nice | 22:45 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect
Reims - Monaco | 22:45 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect
Marsilya - Lille | 23:10 | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV
İskoçya Premier Lig
Dundee FC - Celtic | 23:00 | S Sport Plus | TRT Spor
İspanya Kral Kupası
Ourense - Valencia | 23:00 | Tivibu Spor 4
BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?
14 Ocak Salı günü sarı kırmızılı ekibin herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. GS, 17 Ocak günü Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.