Bu akşam maç var mı 14 Ocak?

14 Ocak 2025 09:27 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:33

Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 14 Ocak Salı akşamının maç programı futbolseverlerin gündemine yerleşti.

Süper Lig​'de bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı duyuruldu. Taraftarlar 14 Ocak Salı günü oynanacak olan müsabakaları heyecanla bekliyor. Bu akşam İtalya Serie A, Premier Lig gibi liglerde birçok müsabaka oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 14 OCAK?

Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalları şöyle:

U17 Hazırlık Maçı

Türkiye - Yunanistan | 13:00 | TRT Spor

Almanya Bundesliga

Holstein Kiel - B.Dortmund | 20:30 | Bein Sports​ 3 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV

Bayer Leverkusen - Mainz | 22:30 | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports | Tod TV

Eintracht Frankfurt - Freiburg | 22:30 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect

Wolfsburg - Monchengladbach | 22:30 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

İtalya Serie A

Como - Milan | 20:30 | S Sport Plus | S Sport 2

Atalanta - Juventus | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

İngiltere Premier Lig

Brentford - Manchester City | 22:30 | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV

Chelsea - Bournemouth | 22:30 | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV

West Ham - Fulham | 22:30 | Bein Sports 5 | beIN Sports | Tod TV

Nottingham Forest - Liverpool | 23:00 | Bein Sports 3 | beIN Sports | Tod TV

Fransa Kupası

Bastia - Nice | 22:45 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect

Reims - Monaco | 22:45 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports Connect

Marsilya - Lille | 23:10 | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV

İskoçya Premier Lig

Dundee FC - Celtic | 23:00 | S Sport Plus | TRT Spor

İspanya Kral Kupası

Ourense - Valencia | 23:00 | Tivibu Spor 4

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

14 Ocak Salı günü sarı kırmızılı ekibin herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. GS, 17 Ocak günü Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.