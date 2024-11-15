Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız ligde ilk olarak Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak. 15 Kasım akşamının maç programı da duyuruldu.
Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği liglerde milli ara yaşanıyor. 11 Kasım'da başlayan ara 15 Kasım'da sona ererken bugünün maç takvimi merak konusu oldu.
Milli takımımız Uluslar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI 15 KASIM CUMA?
Bu akşamın maç programı şöyle:
FİFA Dünya Kupası Eleme
Endonezya – Japonya | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Hazırlık maçı
Fenerbahçe – Zenit | 20.00 | TRT 1
Güney Kıbrıs – Litvanya | 20.00 | CBC Sport, Exxen
Danimarka – İspanya | 22.45 | S Sport Plus, Exxen
İsviçre – Sırbistan | 22.45 | Exxen
Portekiz – Polonya | 22.45 | CBC Sport, Exxen
Romanya – Kosova | 22.45 | Exxen
İskoçya – Hırvatistan | 22.45 | Exxen
Kuzey İrlanda – Belarus | 22.45 | Exxen
Lüksemburg – Bulgaristan | 22.45 | Exxen
San Marino – Cebelitarık | 22.45 | Exxen
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM FUTBOL MAÇ PROGRAMI 2024
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol takımımız 16 Kasım'da Galler ile 19 Kasım'da Karadağ ile mücadele edecek. A Milli Takımı, antrenman sonunda 16.00'da Kayseri'ye yola çıkacak.