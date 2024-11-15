Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:21

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız ligde ilk olarak Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak. 15 Kasım akşamının maç programı da duyuruldu.