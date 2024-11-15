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Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 14:21
Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız ligde ilk olarak Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak. 15 Kasım akşamının maç programı da duyuruldu.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği liglerde milli ara yaşanıyor. 11 Kasım'da başlayan ara 15 Kasım'da sona ererken bugünün maç takvimi merak konusu oldu.

Milli takımımız Uluslar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 15 KASIM CUMA?

Bu akşamın maç programı şöyle:

FİFA Dünya Kupası Eleme

Endonezya – Japonya | 15.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı - 1. Resim

Hazırlık maçı

Fenerbahçe​ – Zenit | 20.00 | TRT 1

UEFA Uluslar Ligi

Güney Kıbrıs – Litvanya | 20.00 | CBC Sport, Exxen

Danimarka – İspanya | 22.45 | S Sport Plus, Exxen

İsviçre – Sırbistan | 22.45 | Exxen

Portekiz – Polonya | 22.45 | CBC Sport, Exxen

Bu akşam maç var mı? 15 Kasım Cuma Uluslar Ligi karşılaşma programı - 2. Resim

Romanya – Kosova | 22.45 | Exxen

İskoçya – Hırvatistan | 22.45 | Exxen

Kuzey İrlanda – Belarus | 22.45 | Exxen

Lüksemburg – Bulgaristan | 22.45 | Exxen

San Marino – Cebelitarık | 22.45 | Exxen

TÜRKİYEMİLLİ TAKIMFUTBOL​ MAÇ PROGRAMI 2024

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol takımımız 16 Kasım'da Galler ile 19 Kasım'da Karadağ ile mücadele edecek. A Milli Takımı, antrenman sonunda 16.00'da Kayseri'ye yola çıkacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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