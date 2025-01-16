Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:16

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Premier Lig, Bundesliga ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak olan karşılaşmaların kanalını araştırırken günün maç programı duyuruldu.

Tüm dünyanın heyecanla izlediği liglerde akşamın maç programı duyuruluyor. 16 Ocak Perşembe​ akşamı hangi maçların oynanacağı belli oldu. Süper Lig​'de yarış devam ederken transfer görüşmeleri de sürüyor. BU AKŞAM MAÇ VAR MI? 16 Ocak Perşembe akşamının maç takvimi şöyle: Brezilya Campeonato Paulista 01:30 | Guarani - Botafogo SP | Spor Smart, Spor Smart HD

03:35 | Palmeiras - Portuguesa | Spor Smart, Spor Smart HD U17 Hazırlık Maçı 12:00 | Türkiye - Yunanistan | TRT Spor Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası 18:05 | Al Hilal - Al Fateh | S Sport Plus BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ 16 OCAK? Suudi Arabistan Pro Lig 20:00 | Al Ittihad - Al Raed | TRT Spor, S Sport Plus İtalya Kadınlar Kupası 20:00 | Milan - Fiorentina

22:45 | Inter - Sassuolo İspanya Kral Kupası 21:30 | Athletic Bilbao - Osasuna | Tivibu Spor 2

21:30 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 3

21:30 | Real Madrid - Celta Vigo | Tivibu Spor 1 İngiltere Premier Lig 22:30 | Ipswich Town - Brighton | beIN Sports 4, Tod TV

23:00 | Manchester Utd - Southampton | beIN Sports 3, Tod TV İlgili Haberler Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Rakip Kızılyıldız Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Beko 13. galibiyetini aldı Kuzey Londra derbisinde kazanan Arsenal! Seri 11 maça çıktı