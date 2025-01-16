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Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 09:16
Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Premier Lig, Bundesliga ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak olan karşılaşmaların kanalını araştırırken günün maç programı duyuruldu.

Tüm dünyanın heyecanla izlediği liglerde akşamın maç programı duyuruluyor. 16 Ocak Perşembe​ akşamı hangi maçların oynanacağı belli oldu. Süper Lig​'de yarış devam ederken transfer görüşmeleri de sürüyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

16 Ocak Perşembe akşamının maç takvimi şöyle:

Brezilya Campeonato Paulista

01:30 | Guarani - Botafogo SP | Spor Smart, Spor Smart HD
03:35 | Palmeiras - Portuguesa | Spor Smart, Spor Smart HD

U17 Hazırlık Maçı

12:00 | Türkiye - Yunanistan | TRT Spor

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası

18:05 | Al Hilal - Al Fateh | S Sport Plus

Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ 16 OCAK?

Suudi Arabistan Pro Lig

20:00 | Al Ittihad - Al Raed | TRT Spor, S Sport Plus

İtalya Kadınlar Kupası

20:00 | Milan - Fiorentina
22:45 | Inter - Sassuolo

Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı - 2. Resim

İspanya Kral Kupası 

21:30 | Athletic Bilbao - Osasuna | Tivibu Spor 2
21:30 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 3
21:30 | Real Madrid - Celta Vigo | Tivibu Spor 1

İngiltere Premier Lig

22:30 | Ipswich Town - Brighton | beIN Sports 4, Tod TV
23:00 | Manchester Utd - Southampton | beIN Sports 3, Tod TV

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Kaynak: TGRT Haber
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