Bu akşam maç var mı? 16 Ocak Premier Lig programı
Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga, Premier Lig, Bundesliga ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Taraftarlar bu akşam oynanacak olan karşılaşmaların kanalını araştırırken günün maç programı duyuruldu.
Tüm dünyanın heyecanla izlediği liglerde akşamın maç programı duyuruluyor. 16 Ocak Perşembe akşamı hangi maçların oynanacağı belli oldu. Süper Lig'de yarış devam ederken transfer görüşmeleri de sürüyor.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
16 Ocak Perşembe akşamının maç takvimi şöyle:
Brezilya Campeonato Paulista
01:30 | Guarani - Botafogo SP | Spor Smart, Spor Smart HD
03:35 | Palmeiras - Portuguesa | Spor Smart, Spor Smart HD
U17 Hazırlık Maçı
12:00 | Türkiye - Yunanistan | TRT Spor
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası
18:05 | Al Hilal - Al Fateh | S Sport Plus
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ 16 OCAK?
Suudi Arabistan Pro Lig
20:00 | Al Ittihad - Al Raed | TRT Spor, S Sport Plus
İtalya Kadınlar Kupası
20:00 | Milan - Fiorentina
22:45 | Inter - Sassuolo
İspanya Kral Kupası
21:30 | Athletic Bilbao - Osasuna | Tivibu Spor 2
21:30 | Real Sociedad - Rayo Vallecano | Tivibu Spor 3
21:30 | Real Madrid - Celta Vigo | Tivibu Spor 1
İngiltere Premier Lig
22:30 | Ipswich Town - Brighton | beIN Sports 4, Tod TV
23:00 | Manchester Utd - Southampton | beIN Sports 3, Tod TV