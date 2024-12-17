Bu akşam maç var mı? 17 Aralık Salı programı gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:04

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig, ZTK başta olmak üzere liglerde oynanan müsabakalar yakından takip ediliyor. 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçların saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Bu akşamın maç programı duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, Premier Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 17 Aralık Salı gününün programına göre bu akşam oynanacak olan maçların saati de duyuruldu. Bugün ZTK'da 5. tur maçları başlıyor. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR? Liglerde bugün oynanacak olan müsabakaların programı belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Chelsea | 20:45

Twente - Celtic | 20:45

Roma - Galatasaray | 23:00

Lyon - Wolfsburg | 23:00 İtalya Kupası Juventus - Cagliari | 23:00 | TRT Spor BUGÜN MAÇ VAR MI 17 ARALIK SALI? Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 5. tur maçları başlıyor. Program şöyle: Eyüpspor - Etimesgut Bld. | 13:00 | A Spor Konyaspor - Karacabey Bld. | 15:30 | A Spor Ç.Rizespor - Vanspor | 18:00 | A Spor Alanyaspor - Amedspor | 20:30 | A Spor İlgili Haberler 10 Aralık Süper Lig'de maç var mı? Program duyuruldu ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu