Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşam maç var mı? 17 Aralık Salı programı gündemde

Bu akşam maç var mı? 17 Aralık Salı programı gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 09:54 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:04
Bu akşam maç var mı? 17 Aralık Salı programı gündemde

Trendyol Süper Lig, La Liga, Premier Lig, ZTK başta olmak üzere liglerde oynanan müsabakalar yakından takip ediliyor. 17 Aralık Salı günü oynanacak olan maçların saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. Bu akşamın maç programı duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig, Premier Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 17 Aralık Salı gününün programına göre bu akşam oynanacak olan maçların saati de duyuruldu.

Bugün ZTK'da 5. tur maçları başlıyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Liglerde bugün oynanacak olan müsabakaların programı belli oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Chelsea | 20:45
Twente - Celtic | 20:45
Roma - Galatasaray | 23:00
Lyon - Wolfsburg | 23:00

İtalya Kupası

Juventus - Cagliari | 23:00 | TRT Spor

Bu akşam maç var mı? 17 Aralık Salı programı gündemde - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI 17 ARALIK SALI?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 5. tur maçları başlıyor. Program şöyle:

Eyüpspor - Etimesgut Bld. | 13:00 | A Spor

Konyaspor - Karacabey Bld. | 15:30 | A Spor

Ç.Rizespor - Vanspor | 18:00 | A Spor

Alanyaspor - Amedspor | 20:30 | A Spor

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...