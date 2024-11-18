Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan maçların saati ve yayınlandığı kanal belli oldu. Türkiye, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşamın maç takvimi de futbolseverlerin gündemine yerleşti.
A Milli Futbol Takımımız karşılaşmaları yakından takip ederken Süper Lig'de bu akşam maç bulunmuyor. 19 Kasım günü Türkiye - Karadağ mücadelesi oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI 18 KASIM?
Bu akşamın maç programı şöyle:
UEFA Uluslar Ligi
Hırvatistan – Portekiz | 22.45 | Exxen
İspanya – İsviçre | 22.45 | Exxen
Sırbistan – Danimarka | 22.45 | Exxen
Romanya – Güney Kıbrıs | 22.45 | Exxen
Polonya – İskoçya | 22.45 | Exxen
Bulgaristan – Belarus | 22.45 | Exxen
Kosova – Litvanya | 22.45 | Exxen
Lüksemburg – Kuzey İrlanda | 22.45 | Exxen
Lihtenştayn – San Marino | 22.45 | Exxen
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
19 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanırken 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11 kadrosu şöyle:
Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.