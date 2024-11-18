Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 16:27 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:32

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan maçların saati ve yayınlandığı kanal belli oldu. Türkiye, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor.