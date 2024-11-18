Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu

Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 16:27 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:32
Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak olan maçların saati ve yayınlandığı kanal belli oldu. Türkiye, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi​'nde heyecan sürerken bu akşamın maç takvimi de futbolseverlerin gündemine yerleşti.

A Milli Futbol Takımımız karşılaşmaları yakından takip ederken Süper Lig'de bu akşam maç bulunmuyor. 19 Kasım günü Türkiye​ - Karadağ​ mücadelesi oynanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI 18 KASIM?

Bu akşamın maç programı şöyle:

UEFA Uluslar Ligi

Hırvatistan​ – Portekiz​ | 22.45 | Exxen

İspanya – İsviçre | 22.45 | Exxen

Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu - 1. Resim

Sırbistan – Danimarka | 22.45 | Exxen

Romanya – Güney Kıbrıs | 22.45 | Exxen

Polonya – İskoçya | 22.45 | Exxen

Bulgaristan – Belarus | 22.45 | Exxen

Kosova – Litvanya | 22.45 | Exxen

Lüksemburg – Kuzey İrlanda | 22.45 | Exxen

Lihtenştayn – San Marino | 22.45 | Exxen

Bu akşam maç var mı? 18 Kasım maç programı duyuruldu - 2. Resim

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

19 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanırken 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın muhtemel 11 kadrosu şöyle:

Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UEFA Uluslar Ligitürkiyekaradağhırvatistanportekiz

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...