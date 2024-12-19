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Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi'nde günün programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:26
Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi&#039;nde günün programı

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı da netleşti. 19 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.

19 Aralık akşamının programına göre bugün maç var mı, yok mu öğrenebiliyoruz. Avrupa'da Türk takımları ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün Cercle Brugge – Başakşehir karşılaşması oynanacak.

Liglerde bir yandan da ZTK heyecanı sürüyor. 5. tur eleme maçları bugün sonlanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların programı netleşti. 19 Aralık takvimi şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor

14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor

17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor

20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor

Azerbaycan Premier Ligi

13:00 | Shamakhi - Karabağ | CBC Sport

Portekiz Liga NOS

20:00 | Nacional - Benfica | S Sport Plus, TRT Spor

İspanya La Liga 2

21:00 | Elche - Racing Santander | S Sport Plus

Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi'nde günün programı - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

19 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi

23:00 | APOEL - FC Astana | Yayın Yok

23:00 | Real Betis - HJK Helsinki | tabii Spor 3

23:00 | Borac Banja Luka - Omonia | Yayın Yok

23:00 | NK Celje - TNS | Yayın Yok

23:00 | Cercle Brugge - Başakşehir | TRT 1

23:00 | Chelsea - Shamrock Rovers | tabii Spor 1

23:00 | Djurgarden - Legia Varşova | Yayın Yok

Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi'nde günün programı - 2. Resim

23:00 | Guimaraes - Fiorentina | tabii Spor 4

23:00 | Hearts - Petrocub | Yayın Yok

23:00 | Heidenheim - St.Gallen | tabii Spor 5

23:00 | Jagiellonia - Olimpija Ljubljana | Yayın Yok

23:00 | Larne - KAA Gent | Yayın Yok

23:00 | LASK - Vikingur | Yayın Yok

23:00 | Lugano - Paphos | Yayın Yok

23:00 | Molde - Mlada Boleslav | Yayın Yok

23:00 | Panathinaikos - Dinamo Minsk | tabii Spor 2

23:00 | Rapid Wien - Kopenhag | tabii Spor

23:00 | TSC - Noah | Yayın Yok

İtalya Kupası

23:00 | Inter - Udinese | TRT Spor

İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)

23:00 | Tottenham - Manchester Utd | TV 8 Buçuk, Exxen

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Kaynak: TGRT Haber

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