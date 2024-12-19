Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi'nde günün programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:26

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı da netleşti. 19 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.

19 Aralık akşamının programına göre bugün maç var mı, yok mu öğrenebiliyoruz. Avrupa'da Türk takımları ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün Cercle Brugge – Başakşehir karşılaşması oynanacak. Liglerde bir yandan da ZTK heyecanı sürüyor. 5. tur eleme maçları bugün sonlanacak. BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR? Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların programı netleşti. 19 Aralık takvimi şöyle: Ziraat Türkiye Kupası 13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor 14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor 17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor 20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor Azerbaycan Premier Ligi 13:00 | Shamakhi - Karabağ | CBC Sport Portekiz Liga NOS 20:00 | Nacional - Benfica | S Sport Plus, TRT Spor İspanya La Liga 2 21:00 | Elche - Racing Santander | S Sport Plus BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN? 19 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle: UEFA Avrupa Konferans Ligi 23:00 | APOEL - FC Astana | Yayın Yok 23:00 | Real Betis - HJK Helsinki | tabii Spor 3 23:00 | Borac Banja Luka - Omonia | Yayın Yok 23:00 | NK Celje - TNS | Yayın Yok 23:00 | Cercle Brugge - Başakşehir | TRT 1 23:00 | Chelsea - Shamrock Rovers | tabii Spor 1 23:00 | Djurgarden - Legia Varşova | Yayın Yok 23:00 | Guimaraes - Fiorentina | tabii Spor 4 23:00 | Hearts - Petrocub | Yayın Yok 23:00 | Heidenheim - St.Gallen | tabii Spor 5 23:00 | Jagiellonia - Olimpija Ljubljana | Yayın Yok 23:00 | Larne - KAA Gent | Yayın Yok 23:00 | LASK - Vikingur | Yayın Yok 23:00 | Lugano - Paphos | Yayın Yok 23:00 | Molde - Mlada Boleslav | Yayın Yok 23:00 | Panathinaikos - Dinamo Minsk | tabii Spor 2 23:00 | Rapid Wien - Kopenhag | tabii Spor 23:00 | TSC - Noah | Yayın Yok İtalya Kupası 23:00 | Inter - Udinese | TRT Spor İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final) 23:00 | Tottenham - Manchester Utd | TV 8 Buçuk, Exxen İlgili Haberler Erzurumspor – Sakaryaspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu Suriye diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü RAMS Başakşehir-Cercle Brugge maçının hakeminin kim olduğu açıklandı