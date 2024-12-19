Bu akşam maç var mı 19 Aralık? UEFA Konferans Ligi'nde günün programı
UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı da netleşti. 19 Aralık Perşembe günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.
19 Aralık akşamının programına göre bugün maç var mı, yok mu öğrenebiliyoruz. Avrupa'da Türk takımları ülkemizi temsil etmeye devam ederken bugün Cercle Brugge – Başakşehir karşılaşması oynanacak.
Liglerde bir yandan da ZTK heyecanı sürüyor. 5. tur eleme maçları bugün sonlanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların programı netleşti. 19 Aralık takvimi şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 | İskenderunspor - Hatayspor | A Spor
14:30 | Kırklarelispor - Adana Demirspor | A Spor
17:00 | 24 Erzincanspor - Çorum FK | A Spor
20:00 | Bucaspor - Göztepe | A Spor
Azerbaycan Premier Ligi
13:00 | Shamakhi - Karabağ | CBC Sport
Portekiz Liga NOS
20:00 | Nacional - Benfica | S Sport Plus, TRT Spor
İspanya La Liga 2
21:00 | Elche - Racing Santander | S Sport Plus
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
19 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:
UEFA Avrupa Konferans Ligi
23:00 | APOEL - FC Astana | Yayın Yok
23:00 | Real Betis - HJK Helsinki | tabii Spor 3
23:00 | Borac Banja Luka - Omonia | Yayın Yok
23:00 | NK Celje - TNS | Yayın Yok
23:00 | Cercle Brugge - Başakşehir | TRT 1
23:00 | Chelsea - Shamrock Rovers | tabii Spor 1
23:00 | Djurgarden - Legia Varşova | Yayın Yok
23:00 | Guimaraes - Fiorentina | tabii Spor 4
23:00 | Hearts - Petrocub | Yayın Yok
23:00 | Heidenheim - St.Gallen | tabii Spor 5
23:00 | Jagiellonia - Olimpija Ljubljana | Yayın Yok
23:00 | Larne - KAA Gent | Yayın Yok
23:00 | LASK - Vikingur | Yayın Yok
23:00 | Lugano - Paphos | Yayın Yok
23:00 | Molde - Mlada Boleslav | Yayın Yok
23:00 | Panathinaikos - Dinamo Minsk | tabii Spor 2
23:00 | Rapid Wien - Kopenhag | tabii Spor
23:00 | TSC - Noah | Yayın Yok
İtalya Kupası
23:00 | Inter - Udinese | TRT Spor
İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)
23:00 | Tottenham - Manchester Utd | TV 8 Buçuk, Exxen