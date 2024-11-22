Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası başta olmak üzere futbolseverler ligleri yakından takip ediyor. Heyecanlı karşılaşmaların oynanacağı ligde bu akşamın maç programı ise araştırılıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. UEFA Uluslar Ligi müsabakalarının sona ermesinin üzerine bugün maç var mı merak edilmişti.
Bugün İsviçre'de 14.00'te Uluslar Ligi play off kura çekimi gerçekleşecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI 22 KASIM?
22 Kasım Cuma günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Takvim şöyle:
Azerbaycan Premier Ligi
Kapaz – Araz | 16.00 | CBC Sport
Gürcistan Erovnuli Liga
Gagra – Telavi | 18.00
Trendyol 1. Lig
Pendikspor – Ümraniyespor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Nassr – Al Qadsia | 20.00 | S Sport Plus
Almanya Bundesliga 2
Paderborn – Nürnberg | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Preussen Münster – Köln | 20.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Fransa Ligue 1
Monaco – Brest | 21.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
PSG – Toulouse | 23.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
Bayern Münih – Augsburg | 22.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga 2
Ferrol – Levante | 22.30 | S Sport Plus
İspanya La Liga
Getafe – Valladolid | 23.00 | S Sport Plus, S Sport
MİLLİ TAKIM PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
22 Kasım günü İsviçre'de çekilecek olan Uluslar Ligi kura çekimi 14.00'te başlayacak.
Rakibimizin belli olacağı kura çekimini canlı izlemek isteyenler UEFA TV üzerinden izleyebilecek.