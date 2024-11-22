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Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:39
Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası başta olmak üzere futbolseverler ligleri yakından takip ediyor. Heyecanlı karşılaşmaların oynanacağı ligde bu akşamın maç programı ise araştırılıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. UEFA Uluslar Ligi​ müsabakalarının sona ermesinin üzerine bugün maç var mı merak edilmişti.

Bugün İsviçre​'de 14.00'te Uluslar Ligi play off kura çekimi gerçekleşecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI 22 KASIM?

22 Kasım Cuma günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Takvim şöyle:

Azerbaycan Premier Ligi

Kapaz – Araz | 16.00 | CBC Sport

Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu - 1. Resim

Gürcistan Erovnuli Liga

Gagra – Telavi | 18.00 

Trendyol 1. Lig

Pendikspor – Ümraniyespor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr – Al Qadsia | 20.00 | S Sport Plus

Almanya Bundesliga 2

Paderborn – Nürnberg | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

Preussen Münster – Köln | 20.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu - 2. Resim

Fransa Ligue 1

Monaco – Brest | 21.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

PSG – Toulouse | 23.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

Bayern Münih – Augsburg | 22.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga 2

Ferrol – Levante | 22.30 | S Sport Plus

İspanya La Liga

Getafe – Valladolid | 23.00 | S Sport Plus, S Sport

MİLLİ TAKIM PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

22 Kasım günü İsviçre'de çekilecek olan Uluslar Ligi kura çekimi 14.00'te başlayacak.

Rakibimizin belli olacağı kura çekimini canlı izlemek isteyenler UEFA TV üzerinden izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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