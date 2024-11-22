Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:39

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası başta olmak üzere futbolseverler ligleri yakından takip ediyor. Heyecanlı karşılaşmaların oynanacağı ligde bu akşamın maç programı ise araştırılıyor.

İlgili Haberler Uluslar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Bugün rakipler belli oluyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de 11 Kasım günü milli ara başlamıştı. UEFA Uluslar Ligi​ müsabakalarının sona ermesinin üzerine bugün maç var mı merak edilmişti. Bugün İsviçre​'de 14.00'te Uluslar Ligi play off kura çekimi gerçekleşecek. BUGÜN MAÇ VAR MI 22 KASIM? 22 Kasım Cuma günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Takvim şöyle: Azerbaycan Premier Ligi Kapaz – Araz | 16.00 | CBC Sport Gürcistan Erovnuli Liga Gagra – Telavi | 18.00 Trendyol 1. Lig Pendikspor – Ümraniyespor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr – Al Qadsia | 20.00 | S Sport Plus Almanya Bundesliga 2 Paderborn – Nürnberg | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV Preussen Münster – Köln | 20.30 | Bein Sports 5, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV Fransa Ligue 1 Monaco – Brest | 21.00 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV PSG – Toulouse | 23.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga Bayern Münih – Augsburg | 22.30 | Bein Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga 2 Ferrol – Levante | 22.30 | S Sport Plus İspanya La Liga Getafe – Valladolid | 23.00 | S Sport Plus, S Sport MİLLİ TAKIM PLAY OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? 22 Kasım günü İsviçre'de çekilecek olan Uluslar Ligi kura çekimi 14.00'te başlayacak. Rakibimizin belli olacağı kura çekimini canlı izlemek isteyenler UEFA TV üzerinden izleyebilecek. İlgili Haberler Uluslar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Bugün rakipler belli oluyor