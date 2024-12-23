Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:54

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyor. 23 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de bu akşam oynanacak olan maçların programı duyuruldu.

La Liga, Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve ZTK'da futbol heyecanı devam ederken futbolseverler bugünün maç programı araştırdı. Günün takvimine göre bu akşam birçok müsabaka oynanacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR 23 ARALIK? 23 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Program şöyle: Yunanistan Süper Ligi 16:00 | Asteras Tripolis - Aris | S Sport Plus Trendyol 1. Lig 20:00 | Amedspor - Ümraniyespor | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV

20:00 | Gençlerbirliği - Adanaspor | Bein Sports Max 2 | beIN Sports | Tod TV | tabii Spor 6 Trendyol Süper Lig 20:00 | Hatayspor - Adana Demirspor | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV

20:00 | Rams Başakşehir - Kasımpaşa | Bein Sports 1 | beIN Sports | Tod TV İtalya Serie A 20:30 | Fiorentina - Udinese | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2

22:45 | Inter - Como | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2 Portekiz Liga NOS 21:45 | Benfica - Estoril | S Sport Plus | tabii Spor 1 BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? Süper Lig'de yeni hafta heyecanı devam ediyor. Rams Başakşehir ile Kasımpaşa bugün 20.00'de karşı karşıya gelirken Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Amedspor – Ümraniyespor maçının hangi kanalda olduğu belli oldu! 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Adanaspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti