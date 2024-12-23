Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı

Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
23 Aralık 2024 11:49 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:54
Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ediyor. 23 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Süper Lig, Trendyol 1. Lig'de bu akşam oynanacak olan maçların programı duyuruldu.

La Liga, Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig ve ZTK'da futbol heyecanı devam ederken futbolseverler bugünün maç programı araştırdı. Günün takvimine göre bu akşam birçok müsabaka oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR 23 ARALIK?

23 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Program şöyle:

Yunanistan Süper Ligi

16:00 | Asteras Tripolis - Aris | S Sport Plus

Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

20:00 | Amedspor - Ümraniyespor | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV
20:00 | Gençlerbirliği - Adanaspor | Bein Sports Max 2 | beIN Sports | Tod TV | tabii Spor 6

Trendyol Süper Lig

20:00 | Hatayspor - Adana Demirspor | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV
20:00 | Rams Başakşehir - Kasımpaşa | Bein Sports 1 | beIN Sports | Tod TV

Bu akşam maç var mı 23 Aralık Pazartesi? Günün Süper Lig programı - 2. Resim

İtalya Serie A

20:30 | Fiorentina - Udinese | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2
22:45 | Inter - Como | S Sport Plus | CBC Sport | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

21:45 | Benfica - Estoril | S Sport Plus | tabii Spor 1

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de yeni hafta heyecanı devam ediyor. Rams Başakşehir ile Kasımpaşa bugün 20.00'de karşı karşıya gelirken Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...