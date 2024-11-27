Bu akşam maç var mı? 27 Kasım karşılaşmaların saati duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm dünyada yakından takip edilen ligde bugün Benfica - Monaco maçı da oynanacak.