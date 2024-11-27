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Bu akşam maç var mı? 27 Kasım karşılaşmaların saati duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:23
Bu akşam maç var mı? 27 Kasım karşılaşmaların saati duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm dünyada yakından takip edilen ligde bugün Benfica - Monaco maçı da oynanacak.

Futbolseverler her gün liglerde oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. La Liga​, Premier Lig​, Süper Lig, Avrupa Ligi ve ZTK'da oynanacak olan maçların saati ve kanalı da önceden belirleniyor.

27 Kasım bu akşamın maç programı da netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Günün takvimi şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Başakşehir – Petrocub | 18.30

UEFA Şampiyonlar Ligi

Sturm Graz – Girona | 20.45

Aston Villa – Juventus | 23.00

Bu akşam maç var mı? 27 Kasım karşılaşmaların saati duyuruldu - 1. Resim

Bologna – Lille | 23.00

Celtic – Club Brugge | 23.00

Dinamo Zagreb – B.Dortmund | 23.00

Liverpool – Real Madrid | 23.00

Monaco – Benfica | 23.00

PSV – Shakhtar Donetsk | 23.00

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Kaynak: TGRT Haber
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