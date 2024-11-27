Bu akşam maç var mı? 27 Kasım karşılaşmaların saati duyuruldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam birçok karşılaşma oynanacak. Tüm dünyada yakından takip edilen ligde bugün Benfica - Monaco maçı da oynanacak.
Futbolseverler her gün liglerde oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. La Liga, Premier Lig, Süper Lig, Avrupa Ligi ve ZTK'da oynanacak olan maçların saati ve kanalı da önceden belirleniyor.
27 Kasım bu akşamın maç programı da netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
Günün takvimi şöyle:
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Başakşehir – Petrocub | 18.30
UEFA Şampiyonlar Ligi
Sturm Graz – Girona | 20.45
Aston Villa – Juventus | 23.00
Bologna – Lille | 23.00
Celtic – Club Brugge | 23.00
Dinamo Zagreb – B.Dortmund | 23.00
Liverpool – Real Madrid | 23.00
Monaco – Benfica | 23.00
PSV – Shakhtar Donetsk | 23.00
Kaynak: TGRT Haber