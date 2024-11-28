Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu

28 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 13:41

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, ZTK gibi liglerde oynanan müsabakalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 28 Kasım Perşembe akşamı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları oynanacak.

UEFA​ Şampiyonlar, Konferans ve Avrupa Ligi​'nde yarış devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre ligde Türk takımları ülkemizi temsil edecek.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakaların saati de belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

28 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

AZ Alkmaar – Galatasaray​ | 20.45 | TRT 1

Anderlecht – Porto | 20.45 | tabii Spor 1

Athletic Bilbao – Elfsborg | 20.45 | Yayıncısı yok

Beşiktaş​ – Maccabi Tel Aviv | 20.45 | TRT Spor

Dinamo Kiev – Viktoria Plzen | 20.45 | Yayıncısı yok

Lazio – Ludogorets | 20.45 | tabii Spor 3

Karabağ – Lyon | 20.45 | tabii Spor 1, CBC Sport

RFS – PAOK | 20.45 | Yayıncısı yok

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi

FC Astana – Guimaraes | 18.30 | tabii Spor

Borac Banja Luka – LASK | 20.45 | Yayıncısı yok

NK Celje – Jagiellonia | 20.45 | Yayıncısı yok

Cercle Brugge – Hearts | 20.45 | Yayıncısı yok

Dinamo Minsk – Kopenhag | 20.45 | Yayıncısı yok

Heidenheim – Chelsea | 20.45 | tabii Spor 2

Molde – APOEL | 20.45 | Yayıncısı yok

Noah – Vikingur | 20.45 | Yayıncısı yok

Panathinaikos – HJK Helsinki | 20.45 | Yayıncısı yok

St.Gallen – TSC | 20.45 | Yayıncısı yok

TNS – Djurgarden | 20.45 | Yayıncısı yok