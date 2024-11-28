Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu
Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, ZTK gibi liglerde oynanan müsabakalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 28 Kasım Perşembe akşamı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları oynanacak.
UEFA Şampiyonlar, Konferans ve Avrupa Ligi'nde yarış devam ediyor. Bu akşamın maç programına göre ligde Türk takımları ülkemizi temsil edecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği müsabakaların saati de belli oldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
28 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
AZ Alkmaar – Galatasaray | 20.45 | TRT 1
Anderlecht – Porto | 20.45 | tabii Spor 1
Athletic Bilbao – Elfsborg | 20.45 | Yayıncısı yok
Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv | 20.45 | TRT Spor
Dinamo Kiev – Viktoria Plzen | 20.45 | Yayıncısı yok
Lazio – Ludogorets | 20.45 | tabii Spor 3
Karabağ – Lyon | 20.45 | tabii Spor 1, CBC Sport
RFS – PAOK | 20.45 | Yayıncısı yok
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi
FC Astana – Guimaraes | 18.30 | tabii Spor
Borac Banja Luka – LASK | 20.45 | Yayıncısı yok
NK Celje – Jagiellonia | 20.45 | Yayıncısı yok
Cercle Brugge – Hearts | 20.45 | Yayıncısı yok
Dinamo Minsk – Kopenhag | 20.45 | Yayıncısı yok
Heidenheim – Chelsea | 20.45 | tabii Spor 2
Molde – APOEL | 20.45 | Yayıncısı yok
Noah – Vikingur | 20.45 | Yayıncısı yok
Panathinaikos – HJK Helsinki | 20.45 | Yayıncısı yok
St.Gallen – TSC | 20.45 | Yayıncısı yok
TNS – Djurgarden | 20.45 | Yayıncısı yok