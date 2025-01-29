Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 09:06 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:13

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 29 Ocak akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve yayınlandığı kanal da netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda 29 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakalar belli oldu. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR? 29 Ocak Çarşamba akşamının programına göre müsabakalar şöyle: UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 | Aston Villa - Celtic | tabii Spor

23:00 | Barcelona - Atalanta | CBC Sport, tabii Spor

23:00 | Bayern Münih - Slovan Bratislava | tabii Spor

23:00 | Brest - Real Madrid | tabii Spor

23:00 | Dinamo Zagreb - Milan | tabii Spor

23:00 | B.Dortmund - Shakhtar Donetsk | tabii Spor

23:00 | Girona - Arsenal | tabii Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 23:00 | Inter - Monaco | tabii Spor

23:00 | Juventus - Benfica | tabii Spor

23:00 | Bayer Leverkusen - Sparta Prag | tabii Spor

23:00 | Lille - Feyenoord | tabii Spor

23:00 | Manchester City - Club Brugge | TRT 1

23:00 | PSV - Liverpool | tabii Spor

23:00 | Salzburg - Atletico Madrid | tabii Spor

23:00 | Sporting Lisbon - Bologna | tabii Spor

23:00 | Sturm Graz - Leipzig | tabii Spor

23:00 | Stuttgart - PSG | tabii Spor

23:00 | Young Boys - Kızılyıldız | tabii Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI NEREDE YAYINLANIYOR? Tüm dünyanın yakından takip ettiği ligde oynanan müsabakalar TRT ekranlarında yayınlanıyor. Yayın haklarını 3 seneliğine alması üzerine müsabakalar TRT ve tabii Spor üzerinden yayınlanıyor. İlgili Haberler Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti! Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları devam ediyor!