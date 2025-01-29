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Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ocak 2025 09:06 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:13
Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 29 Ocak akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve yayınlandığı kanal da netleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda 29 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakalar belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

29 Ocak Çarşamba akşamının programına göre müsabakalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 | Aston Villa - Celtic | tabii Spor
23:00 | Barcelona - Atalanta | CBC Sport, tabii Spor
23:00 | Bayern Münih - Slovan Bratislava | tabii Spor
23:00 | Brest - Real Madrid | tabii Spor
23:00 | Dinamo Zagreb - Milan | tabii Spor
23:00 | B.Dortmund - Shakhtar Donetsk | tabii Spor
23:00 | Girona - Arsenal | tabii Spor

Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

23:00 | Inter - Monaco | tabii Spor
23:00 | Juventus - Benfica | tabii Spor
23:00 | Bayer Leverkusen - Sparta Prag | tabii Spor
23:00 | Lille - Feyenoord | tabii Spor
23:00 | Manchester City - Club Brugge | TRT 1
23:00 | PSV - Liverpool | tabii Spor
23:00 | Salzburg - Atletico Madrid | tabii Spor
23:00 | Sporting Lisbon - Bologna | tabii Spor
23:00 | Sturm Graz - Leipzig | tabii Spor
23:00 | Stuttgart - PSG | tabii Spor
23:00 | Young Boys - Kızılyıldız | tabii Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI NEREDE YAYINLANIYOR?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ligde oynanan müsabakalar TRT ekranlarında yayınlanıyor. Yayın haklarını 3 seneliğine alması üzerine müsabakalar TRT ve tabii Spor üzerinden yayınlanıyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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