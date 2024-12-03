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Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:46
Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırıyor. TFF tarafından yayımlanan programa göre bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati netleşti.

TrendyolSüper Lig​'de yeni hafta başladı. Şampiyonluk​ yarışı son hızla devam ederken 3 Aralık bu akşamın maç programı netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme tur maçlarının oynanacağı tarihi duyurmuştu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ?

3 Aralık gününün takvimi duyuruldu. Karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:

Arjantin Primera Division

Talleres Cordoba - Huracan | 01:45 | Spor Smart

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu - 1. Resim

AFC Şampiyonlar Ligi

CC Mariners - Yokohama Marinos | 11:00 | Spor Smart

Pohang - Vissel Kobe | 13:00 | Spor Smart

Johor Darul - Buriram | 15:00 | Smart Spor 2

Shanghai Port - Gwangju | 15:00 | Spor Smart

Pakhtakor - Al Ain | 17:00 | Spor Smart

Al Wehdat - Al Sharjah | 17:00 | Smart Spor 2

Istiqlol Dushanbe - Foolad | 17:00 | D Smart GO

Al Hilal - Al Gharafa | 21:00 | Smart Spor 2

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu - 2. Resim

Ziraat Türkiye Kupası 

Iğdırspor - Muşspor | 13:00 | A Spor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop | 15:30 | A Spor

Adana Demirspor - Sebat Gençlik | 18:00 | A Spor

Samsunspor - 52 Orduspor | 20:30 | A Spor

Almanya Kupası

Jahn Regensburg - Stuttgart | 20:00 | S Sport Plus

Bayern Münih - Bayer Leverkusen | 22:45 | S Sport Plus

İspanya La Liga

Mallorca - Barcelona | 21:00 | Yayın Yok

İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Crystal Palace | 22:30 | beIN Sports

Leicester City - West Ham | 23:15 | beIN Sports

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Kaynak: TGRT Haber
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