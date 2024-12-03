Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:46

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırıyor. TFF tarafından yayımlanan programa göre bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati netleşti.