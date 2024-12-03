Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu
Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürerken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırıyor. TFF tarafından yayımlanan programa göre bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati netleşti.
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta başladı. Şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken 3 Aralık bu akşamın maç programı netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme tur maçlarının oynanacağı tarihi duyurmuştu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ?
3 Aralık gününün takvimi duyuruldu. Karşılaşmaların saati ve kanalı şöyle:
Arjantin Primera Division
Talleres Cordoba - Huracan | 01:45 | Spor Smart
AFC Şampiyonlar Ligi
CC Mariners - Yokohama Marinos | 11:00 | Spor Smart
Pohang - Vissel Kobe | 13:00 | Spor Smart
Johor Darul - Buriram | 15:00 | Smart Spor 2
Shanghai Port - Gwangju | 15:00 | Spor Smart
Pakhtakor - Al Ain | 17:00 | Spor Smart
Al Wehdat - Al Sharjah | 17:00 | Smart Spor 2
Istiqlol Dushanbe - Foolad | 17:00 | D Smart GO
Al Hilal - Al Gharafa | 21:00 | Smart Spor 2
Ziraat Türkiye Kupası
Iğdırspor - Muşspor | 13:00 | A Spor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinop | 15:30 | A Spor
Adana Demirspor - Sebat Gençlik | 18:00 | A Spor
Samsunspor - 52 Orduspor | 20:30 | A Spor
Almanya Kupası
Jahn Regensburg - Stuttgart | 20:00 | S Sport Plus
Bayern Münih - Bayer Leverkusen | 22:45 | S Sport Plus
İspanya La Liga
Mallorca - Barcelona | 21:00 | Yayın Yok
İngiltere Premier Lig
Ipswich Town - Crystal Palace | 22:30 | beIN Sports
Leicester City - West Ham | 23:15 | beIN Sports